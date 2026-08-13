Lara Croft and the Temple of Osiris: iOS-Start am 8. September

Als Wegbereiter für das neue Tomb Raider: Legacy of Atlantis von Crystal Dynamics bringen Feral Interactive und Aspyr dieses Jahr eine ganze Reihe alter Klassiker auf die Mobilgeräte.

Nach dem zehnten Teil von Tomb Raider im Februar und dem Tomb Raider I bis III Remaster im März legt Feral Interactive jetzt noch einmal nach und veröffentlicht am 8. September den isometrischen Twin-Stick Shooter Lara Croft and the Temple of Osiris für iOS und Android.

Lara Croft and the Temple of Osiris ist der Nachfolger des Adventure Lara Croft: Guardian of Light, dem Feral Interactive bereits im vergangenen Jahr ein für Mobilgeräte optimiertes Remake spendiert hat. Auch diesmal planen die Entwickler das Spiel als „Try Before You Buy“ App in den Store zu bringen. Ihr werdet also das erste Level kostenlos anspielen können, bevor ihr euch zum Kauf der 8,99 Euro teuren Premium App entscheidet.

In Temple of Osiris löst Lara einen schrecklichen Fluch aus, als sie zusammen mit ihrem Rivalen Carter Bell den Stab des Osiris berührt. Dieser erweckt den Gott des Chaos Seth, und dessen Diener aus der Unterwelt. Nun muss Lara alle verstreuten Relikte von Osiris finden, damit dieser Seth aufhalten kann. Dabei muss sich Lara durch Horden Untoter kämpfen und bis tief in die ägyptischen Grabkammern hinabsteigen.