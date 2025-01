Eufy führt neue App für Smart-Home-Geräte ein

Die Smart-Home-Marke Eufy hat eine neue App vorgestellt, die mehrere bisher getrennte Anwendungen ersetzt. Die neue Eufy-App ersetzt die so genannte Eufy-Security-Aplikationen, mit denen bislang lediglich die Überwachungskameras des Anbieters gesteuert werden könnten.

Eine App für alle Geräte

Zukünftig wird die neue Eufy-App nicht nur Sicherheitskameras steuern, sondern auch als Zentrale für die Saugroboter, die Körperwaagen und die smarten Beleuchtungslösungen der Anker-Marke nutzbar sein. Die App bietet eine einheitliche Oberfläche, auf der alle verbundenen Produkte angezeigt werden und dem eigenen Zuhause hinzugefügt werden können. Wichtige Funktionen wie Bewegungserkennung oder Videoaufzeichnungen sind direkt zugänglich.

Die App zeigt Ereignisse wie Bewegungen oder Türöffnungen in einer chronologischen Übersicht. Videos können gespeichert und geteilt werden. Filter erleichtern die Suche nach Datum oder Gerätetyp. Zusätzlich lassen sich Abläufe automatisieren – etwa lässt sich nach der Nutzung einer Eufy-Türklingel automatisch eine Kameraaufnahme starten. Neue Geräte werden per QR-Code-Scan hinzugefügt, was die Einrichtung vereinfachen soll.

Betatester aktualisieren manuell

Zwar ersetzt die App erst mal nur die bisherige Eufy-Security-Anwendung, dadurch dass auch die Funktionen der Eufy-Clean-App übernommen werden, können Anwender mit kompatiblen Produkten perspektivischauf die zusätzlichen Downloads verzichten.

Laut Anbieter bleiben Konten und Geräteeinstellungen erhalten. Nutzer erhalten das Update automatisch über den App Store. Solltet ihr die vor wenigen Tagen besprochene Beta-Version installiert haben, wird eine manuelles Aktualisierung vorausgesetzt.

Der schrittweise Rollout der neuen App hat gestern begonnen und soll bis Ende Januar abgeschlossen sein.