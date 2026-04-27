HomeBase Pro: Eufy-Zentrale setzt Notstrom und SIM-Anbindung

Die Anker-Tochter Eufy hat mit der HomeBase Pro S1 eine neue Kamerazentrale im Programm, die sich an Nutzer mit besonders hohen Anforderungen richtet. Das Gerät lässt sich nicht nur mit deutlich mehr Speicher ausstatten, als bei den bisherigen HomeBase-Modellen der Fall, sondern zielt auch auf eine möglichst ausfallsichere Nutzung. Hierfür findet sich ein Akku und die Option auf eine Mobilfunkanbindung integriert.

Der reguläre Preis für die Eufy HomeBase Pro wird mit 599,99 Euro angegeben. Im Rahmen der Markteinführung kann man den Verkaufspreis mit dem Aktionscode WSCHAPT2351 auf lediglich 249 Euro reduzieren.

Mobilfunkanbindung und Akku für Ausfallsicherheit

Standardmäßig ist die neue HomeBase von Eufy mit 32 GB Speicherplatz ausgestattet, der sich bei Bedarf auch nachträglich noch auf bis zu 16 TB erweitern lässt. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass das Gerät auch bei einem Stromausfall bis zu 24 Stunden weiterläuft. Über integrierte SIM-Karten kann die Verbindung zum Internet auch unabhängig vom Stromnetz aufrechterhalten werden. Hierfür ist die Station mit zwei SIM-Steckplätzen ausgestattet, die 4G-Verbindungen unterstützen.

Die Eufy HomeBase Pro arbeitet sowohl mit Kameras, die drahtlos über WLAN oder kabelgebunden mit der Station kommunizieren, als auch mit Kameras, die während eines Stromausfalls über PoE mit der nötigen Spannung versorgt werden.

Erweitertes Portfolio für Sicherheitslösungen

Neben Sicherheitskameras lassen sich auch von Eufy angebotene Sensoren für Türen und Fenster sowie Brand- oder Wassermelder in das System integrieren. Maximal werden 16 Geräte, darunter vier direkte PoE-Verbindungen, sowie bis zu 34 Sensoren unterstützt.

Eufy erweitert sein Angebot im Bereich der Sicherheitstechnik damit erneut nennenswert. Neben diversen Sicherheitskameras für Innen und Aussen bietet der Hersteller bereits ein NVR-System für professionelle Anwendungen an. Wir haben uns zuletzt das auf Privatanwendungen zugeschnittene Sicherheitssystem EufyCam C35 und die auf einer SIM-Karte basierende Kameralösung EufyCam S330 näher angesehen.