Zum Start für 249 Euro
HomeBase Pro: Eufy-Zentrale setzt Notstrom und SIM-Anbindung
Die Anker-Tochter Eufy hat mit der HomeBase Pro S1 eine neue Kamerazentrale im Programm, die sich an Nutzer mit besonders hohen Anforderungen richtet. Das Gerät lässt sich nicht nur mit deutlich mehr Speicher ausstatten, als bei den bisherigen HomeBase-Modellen der Fall, sondern zielt auch auf eine möglichst ausfallsichere Nutzung. Hierfür findet sich ein Akku und die Option auf eine Mobilfunkanbindung integriert.
Der reguläre Preis für die Eufy HomeBase Pro wird mit 599,99 Euro angegeben. Im Rahmen der Markteinführung kann man den Verkaufspreis mit dem Aktionscode WSCHAPT2351 auf lediglich 249 Euro reduzieren.
Mobilfunkanbindung und Akku für Ausfallsicherheit
Standardmäßig ist die neue HomeBase von Eufy mit 32 GB Speicherplatz ausgestattet, der sich bei Bedarf auch nachträglich noch auf bis zu 16 TB erweitern lässt. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass das Gerät auch bei einem Stromausfall bis zu 24 Stunden weiterläuft. Über integrierte SIM-Karten kann die Verbindung zum Internet auch unabhängig vom Stromnetz aufrechterhalten werden. Hierfür ist die Station mit zwei SIM-Steckplätzen ausgestattet, die 4G-Verbindungen unterstützen.
Die Eufy HomeBase Pro arbeitet sowohl mit Kameras, die drahtlos über WLAN oder kabelgebunden mit der Station kommunizieren, als auch mit Kameras, die während eines Stromausfalls über PoE mit der nötigen Spannung versorgt werden.
Erweitertes Portfolio für Sicherheitslösungen
Neben Sicherheitskameras lassen sich auch von Eufy angebotene Sensoren für Türen und Fenster sowie Brand- oder Wassermelder in das System integrieren. Maximal werden 16 Geräte, darunter vier direkte PoE-Verbindungen, sowie bis zu 34 Sensoren unterstützt.
Eufy erweitert sein Angebot im Bereich der Sicherheitstechnik damit erneut nennenswert. Neben diversen Sicherheitskameras für Innen und Aussen bietet der Hersteller bereits ein NVR-System für professionelle Anwendungen an. Wir haben uns zuletzt das auf Privatanwendungen zugeschnittene Sicherheitssystem EufyCam C35 und die auf einer SIM-Karte basierende Kameralösung EufyCam S330 näher angesehen.
Für den Funktionsumfang ist das ein ganz schöner Klotz. Ebenso, nur 16TB trotz 3,5″ Laufwerksschacht.
Wen wollen die Hersteller eigentlich verarschen?
Produkteinführung hin, Rabatt her.
Wenn ich das Gerät für weniger als die Hälfte kaufen kann, ist es doch niemals den regulären Preis wert.
Sorry, ist nicht zum Produkt selbst. Aber weil mir das Preisgeschacher schon des Öfteren auffiel.
Bei hat der Gutscheincode eben nicht funktioniert.
Bei mir auch nicht. Die UVP ist 100€ günstiger als die 599€
Zu HomeKit und/oder Matter aber kein Wort, wenn ich es nicht übersehen habe?
Matter ist bei Eufy bislang meines Wissens nach nicht konkret geplant.
Doch, das funktioniert mit einigen kabelgebundenen Kameras
HomeKit funktioniert zum Beispiel über die HomeBase 3 oder bei einigen Kameramodellen über WLAN. Das ist aber konkret in den technischen Daten angegeben.
Ich finde die Preispolitik von Eufy … sagen wir mal … sehr gewöhnungsbedürftig – zumindest würde ich es nicht als seriös bezeichnen.
Der Rabattcode funktioniert nicht
Bei mir in der Eufy App wird ein anderer angezeigt. Schau dort doch mal.
Danke für den Tipp ! Hat funktioniert !
Also als für mich privat reicht die Homebox 3 völlig aus. Ich habe eine 1TB SSD verbaut und 5 Cams integriert. Für große Firmen sicher interessant.
…..und an einem externen Backup-Akku für ein paar Euro soll es ja auch nicht scheitern