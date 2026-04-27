iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 826 Artikel

Zum Start für 249 Euro

HomeBase Pro: Eufy-Zentrale setzt Notstrom und SIM-Anbindung
Artikel auf Mastodon teilen.
14 Kommentare 14

Die Anker-Tochter Eufy hat mit der HomeBase Pro S1 eine neue Kamerazentrale im Programm, die sich an Nutzer mit besonders hohen Anforderungen richtet. Das Gerät lässt sich nicht nur mit deutlich mehr Speicher ausstatten, als bei den bisherigen HomeBase-Modellen der Fall, sondern zielt auch auf eine möglichst ausfallsichere Nutzung. Hierfür findet sich ein Akku und die Option auf eine Mobilfunkanbindung integriert.

Der reguläre Preis für die Eufy HomeBase Pro wird mit 599,99 Euro angegeben. Im Rahmen der Markteinführung kann man den Verkaufspreis mit dem Aktionscode WSCHAPT2351 auf lediglich 249 Euro reduzieren.

Homebase Pro

Mobilfunkanbindung und Akku für Ausfallsicherheit

Standardmäßig ist die neue HomeBase von Eufy mit 32 GB Speicherplatz ausgestattet, der sich bei Bedarf auch nachträglich noch auf bis zu 16 TB erweitern lässt. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass das Gerät auch bei einem Stromausfall bis zu 24 Stunden weiterläuft. Über integrierte SIM-Karten kann die Verbindung zum Internet auch unabhängig vom Stromnetz aufrechterhalten werden. Hierfür ist die Station mit zwei SIM-Steckplätzen ausgestattet, die 4G-Verbindungen unterstützen.

Eufy Homebase Modelle

Die Eufy HomeBase Pro arbeitet sowohl mit Kameras, die drahtlos über WLAN oder kabelgebunden mit der Station kommunizieren, als auch mit Kameras, die während eines Stromausfalls über PoE mit der nötigen Spannung versorgt werden.

Erweitertes Portfolio für Sicherheitslösungen

Neben Sicherheitskameras lassen sich auch von Eufy angebotene Sensoren für Türen und Fenster sowie Brand- oder Wassermelder in das System integrieren. Maximal werden 16 Geräte, darunter vier direkte PoE-Verbindungen, sowie bis zu 34 Sensoren unterstützt.

Eufy Homebase App

Eufy erweitert sein Angebot im Bereich der Sicherheitstechnik damit erneut nennenswert. Neben diversen Sicherheitskameras für Innen und Aussen bietet der Hersteller bereits ein NVR-System für professionelle Anwendungen an. Wir haben uns zuletzt das auf Privatanwendungen zugeschnittene Sicherheitssystem EufyCam C35 und die auf einer SIM-Karte basierende Kameralösung EufyCam S330 näher angesehen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
27. Apr. 2026 um 13:05 Uhr von chris Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Für den Funktionsumfang ist das ein ganz schöner Klotz. Ebenso, nur 16TB trotz 3,5″ Laufwerksschacht.

    Antworten

  • Wen wollen die Hersteller eigentlich verarschen?

    Produkteinführung hin, Rabatt her.
    Wenn ich das Gerät für weniger als die Hälfte kaufen kann, ist es doch niemals den regulären Preis wert.

    Sorry, ist nicht zum Produkt selbst. Aber weil mir das Preisgeschacher schon des Öfteren auffiel.

    Antworten

  • Bei hat der Gutscheincode eben nicht funktioniert.

    Antworten

  • Zu HomeKit und/oder Matter aber kein Wort, wenn ich es nicht übersehen habe?

    Antworten

  • Ich finde die Preispolitik von Eufy … sagen wir mal … sehr gewöhnungsbedürftig – zumindest würde ich es nicht als seriös bezeichnen.

    Antworten

  • Der Rabattcode funktioniert nicht

    Antworten

  • Also als für mich privat reicht die Homebox 3 völlig aus. Ich habe eine 1TB SSD verbaut und 5 Cams integriert. Für große Firmen sicher interessant.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43826 Artikel in den vergangenen 6813 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven