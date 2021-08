Neue App Store Preise: Alle Apps werden günstiger

In unregelmäßigen Abständen passt Apple die im App Store veranschlagten Preise für Applikationen, Abos und In-App-Käufe an. Die Korrekturen erfolgen meist als Reaktion auf lokale Steueranpassungen und Inflationswerte, die ein Nachjustieren an den verlangten Preisen erforderlich machen.

Wie Apple jetzt bekanntgegeben hat, wird die nächste Preisanpassung unter anderem den schon lange nicht mehr berücksichtigten Euro-Raum betreffen. Die guten Nachrichten: Hier sollen alle Apps günstiger werden.

Euro- und Dollar-Preise wieder auf Augenhöhe

Zum Hintergrund: Apple setzt im App Store auf 87 unterschiedliche Preisklassen, sogenannte „Tiers“, die von 0,00 US-Dollar bis 999,99 US-Dollar reichen und weltweit automatisch aneinander angeglichen sind. Entwickler, die sich bislang etwa für Tier 11 entschieden, also für ihre App 10,99 Dollar verlangten, verkauften ihre App in Europa für 11,99 Euro.

Nach Apples Preis-Anpassung werden die Euro-Preise identisch zu den verlangten Dollar-Summen ausfallen. In Tier 11 werden fortan also 10,99 Dollar und 10,99 Euro fällig. In Tier 1 fällt der Betrag von 1,09 Euro auf nur noch 99 Cent.

Laut Apple soll die Umstellung in den kommenden Tagen erfolgen und sollte erst mal alle im App Store angebotenen Apps, Abos und In-App-Inhalte günstiger machen. Möglich ist dann natürlich, dass sich die betroffenen Entwickler dafür entscheiden den Preis direkt etwas anzuziehen und in den nächst höheren Tier zu wechseln.

Apple hat die neuen, demnächst in Europa gültigen Preise in diesem PDF-Dokument notiert.

Wer sich dafür interessiert, wie die Tier-Verteilung bislang ausgesehen hat, der begibt sich auf die Webseite „A better App Store Pricing Matrix„, die der Hardware-Anbieter Equinux veröffentlicht hat und hier den Vergleich aller im App Store aktiven Währungen ermöglicht.