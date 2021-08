Google Maps: Mit Dunkelmodus und Standort-Freigabe

Auch die neuen Widgets erwähnt Google im heute veröffentlichten Blog-Eintrag zu den Neuerungen von Google Maps auf dem iPhone noch mal, an diesen hat sich gegenüber der Einführung in der vergangenen Woche allerdings nichts geändert. Google Maps stellt zwei Widgets zur Verfügung, die zum einen das aktuelle Verkehrsgeschehen anzeigen und zum anderen schnell zu bestimmten Funktionen innerhalb der App springen können.

Wer fortan seinen Standort mit Freunden und Familienangehörigen teilen möchte, kann dies mit Hilfe der Google Maps-Applikation zukünftig direkt aus der Nachrichten-Applikation heraus. Die entsprechende iMessage-Erweiterung ist so konfiguriert, dass diese den eigenen Standort in den Standard-Einstellungen für 60 Minuten freigibt.

Nur wenige Tage nachdem Google am vergangenen Mittwoch über die Einführung eigener iOS 14-Widgets informierte, hat sich der Werbevermarkter heute erneut zu Wort gemeldet, um über weitere Neuerungen in der hauseigenen Karten-Applikation für das iPhone zu berichten.

