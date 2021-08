MagSafe-Akku: 29-Euro-Modell mit PD und Ladeanzeige

Der Hersteller gibt bei einer Kapazität von 5000 mAh genau 18,5Wh an und liegt damit auf dem Niveau von Anker. Apples externe MagSafe Batterie kommt ihrerseits auf 11,13Wh, kann dafür jedoch auch durch das iPhone geladen werden, wenn dieses selbst an einem Ladekabel hängt. Ein Feature, das die Akkus von Anker und Hiluckey nicht anbieten.

So verbaut die „ Hiluckey Wireless Powerbank “ zum einen eine digitale Füllstandsanzeige, die die noch verbleibende Akku-Kapazität direkt anzeigen kann. Zum anderen besitzt der Zusatz-Akku, der an aktuellen iPhone 12-Modellen magnetisch haftet, einen USB-C-Ausgang, der sich auf den Power Delivery-Standard versteht; also auch zum kabelgebundenen Laden mit maximaler Geschwindigkeit eingesetzt werden kann.

