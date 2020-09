Neue AirPods-Firmware 3A283 bereitet „Räumliches Audio“ vor

Apple hat die neue Firmwareversion 3A283 für die AirPods Pro und die AirPods der zweiten Generation bereitgestellt. Über mit dem Update verbundene Neuerungen lässt sich aktuell noch nichts sagen, mit Blick auf die AirPods Pro darf man natürlich besonders auf Änderungen im Bereich der Geräuschunterdrückung gespannt sein. Zudem schürt das Update natürlich die Gerüchte um eine baldige Freigabe von iOS 14 und den damit angekündigten Funktionen „Räumliches Audio“ und „Automatisches Wechseln“.

„Räumliches Audio“ bleibt den AirPods Pro vorbehalten. Die Funktion „Automatisches Wechseln“ wird auch die AirPods der 2. Generation verbessern. Apple ermöglicht damit den Wechsel zwischen Geräten ohne manuellen Eingriff: „Wenn du einen Anruf auf deinem iPhone beendest und dein iPad nimmst, um einen Film zu sehen, wechseln deine AirPods automatisch“.

Ersten Nutzerberichten zufolge stehen die neuen Funktionen im Zusammenspiel mit den aktuellen Beta-Versionen von iOS 14 und tvOS 14 bereits im Einstellungsbereich zur Verfügung. Mit aktiviertem räumlichem Audio soll das Abspielgerät stets die zentrale Audioquelle darstellen, man den Klang also auch bei Kopfbewegungen aus Richtung des Gerätes und dessen Lautsprechern wahrnehmen. Vorausgesetzt wird allerdings, dass das zugrundeliegende Audiomaterial diese Funktion unterstützt. Apple hat sich bezüglich dieser Anforderung noch nicht detailliert geäußert.

Neue Software 3A283 für beide AirPods-Modelle

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass beide AirPods-Versionen auf die selbe Firmware-Version gehievt werden. Zuletzt standen die AirPods Pro auf der im Juni veröffentlichten Version 2D27 und die AirPods der zweiten Generation auf 2D15 aus dem Mai.

Die aktuelle Versionsnummer der AirPods-Software seht ihr in den iPhone-Einstellungen. Dazu springt ihr, wenn die Ohrhörer mit dem iPhone verbunden sind, in den Bereich Einstellungen -> Allgemein -> Info und scrollt nach unten, bis der Name eurer AirPods angezeigt wird. In diesem Menü bekommt ihr unter anderem die aktuelle installierte Firmware-Version angezeigt.

Software der AirPods aktualisieren

In der Regel wird die Software der AirPods automatisch aktualisiert und es gibt anders als beispielsweise beim iPhone oder der Apple Watch keine Möglichkeit, das Update manuell auszulösen. Wer absolut nicht warten will, bis dies von alleine geschieht, kann anhand der folgenden Schritte versuchen, die Aktualisierung anzustoßen. Es handelt sich dabei um die offizielle Handlungsempfehlung des Apple Support.

Hören Sie Musik oder andere Audio Inhalte für mindestens 30 Sekunden.

Packen Sie Ihre AirPods in Ihrem Ladecase und schließen Sie die Klappe.

Verbinden Sie das Ladecase mit Ihrem Lightning Aufladekabel.

Warten Sie 30 Minuten. Danach verbinden Sie die AirPods erneut mit Ihrem iPhone.

Dann überprüfen Sie die Firmware Version nochmal. Gehen Sie dazu wieder auf Einstellungen -> Allgemein -> Info -> AirPods.