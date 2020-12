Netzwerk „Wo ist?“: iOS 14.2 informiert über neue iPhone-Such-Funktion

Bei Hinweisen wie dem, der uns per E-Mail von ifun.de-Leser Steffen erreicht hat, wühlen wir erst mal paranoid im lokalen Artikel-Archiv und vermuten Tomaten auf unseren Augen, ehe wir uns trauen die Info an euch durchzureichen.

Was den frisch gesichteten Eintrag ‚Netzwerk „Wo ist?“‚ in den iPhone-Einstellungen von iOS 14 angeht, sind wir jedoch sicher: Bis vor kurzem hieß der Menüpunkt noch „Offline-Suche aktivieren“.

Hieß bis vor kurzem noch: „Offline-Suche aktivieren“

Dies unterstreicht auch ein Blick in Apples Support-Datenbank. Während der deutsche Hilfeeintrag zur iPhone-Such-Funktion noch den Menüpunkt „Offline-Suche aktivieren“ aufführt, notiert der englischsprachige Hilfeartikel bereits das ‚Netzwerk „Wo ist?“‚ an gleicher Stelle bzw. das „Find My Network“ auf Geräten mit englischer Spracheinstellung.



Gestern von Apple überarbeitet

Überarbeitet wurde der englische Hilfeeintrag am 30. November 2020.

ifun.de-Leser Steffen ist beim Zurücksetzen seines iPhone 11 Pro über die neue Sprachregelung gestolpert, die einmal mehr auf den bevorstehenden Start der seit mehreren Monaten erwarteten Sachen-Finder „AirTags“ hinzudeuten scheint, deren Start zuletzt Hand-in-Hand mit iOS 14.3 prognostiziert wurde.

Apple selbst hatte das „Find My network“ im Sommer als Dienst für Drittanbieter vorgestellt, der das Auffinden von Produkten anderer Anbieter über Apples 1,5 Milliarden aktiv genutzte iOS-Geräte realisieren soll.

Neue und alte Einstellungen im Vergleich

Dienst für Apple und Drittanbieter

Im Bezug auf Apple-Geräte soll das ‚Netzwerk „Wo ist?“‚ deren Ortung im Offline-Zustand durch Bluetooth-Signale realisieren, die Rechner und Mobilgeräte auch ohne anliegende Netzwerkverbindung mit Geräten in der Nähe austauschen könnten.

Fest steht: Aus dem Menüpunkt „Offline-Suche aktivieren“, der bislang lediglich dafür sorgte, dass Geräte ihren Standort kurz vor der Vollständigen Entladung noch mal mit Apple teilten, ist jetzt ein Wahlschalter für bzw. gegen die Teilnahme am Netzwerk „Wo ist?“ geworden.

Dieses beschreibt Apple folgendermaßen: