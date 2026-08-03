Neon Vision Editor 1.0: Native Textbearbeitung für iPhone und Mac

Mit dem Neon Vision Editor hat Entwickler Hilthart Pedersen die Version 1.0 seines nativen Texteditors für Apple-Geräte veröffentlicht. Die neue Hauptversion steht zunächst für den Mac als direkter Download bereit. Im App Store sind die iPhone und iPad Versionen derzeit noch als Version 0.7.8 verfügbar, da Apple die Aktualisierung offenbar noch prüfen muss.

Text- und Code-Editoren haben auf iPhone und iPad inzwischen eine feste Nische. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Textastic, Kodex und Runestone. Neon verfolgt einen ähnlichen Ansatz, legt den Schwerpunkt aber auf einen möglichst schlanken Editor, der sowohl für Notizen und Markdown als auch für Quellcode geeignet ist und auf allen Apple Plattformen ein einheitliches Arbeitsumfeld bieten soll.

Markdown-Vorschläge statt fertiger Dokumente

Die neue Markdown-Funktion richtet sich an Nutzer, die häufig mit Notizen, Besprechungsprotokollen oder älteren Textdateien arbeiten. Statt den ursprünglichen Inhalt direkt umzuwandeln, erstellt Neon lediglich einen Vorschlag. Überschriften, Listen und Hervorhebungen können anschließend geprüft und übernommen oder verworfen werden. Der Originaltext bleibt dabei unverändert erhalten.

Auf unterstützten Macs kann die Funktion Apples lokale KI nutzen. Alternativ lassen sich auch externe KI Anbieter konfigurieren. Sämtliche KI-Funktionen bleiben optional. Die App informiert über nicht erreichbare Dienste und beendet Anfragen automatisch nach einem Zeitlimit, damit Anwender nicht im Unklaren über den aktuellen Status bleiben.

Ebenfalls überarbeitet wurde der Umgang mit Dateien, die gleichzeitig auf mehreren Geräten oder in unterschiedlichen Anwendungen geöffnet sind. Erkennt Neon Änderungen an einer Datei in iCloud Drive, einem Netzwerkordner oder durch eine andere App, wird die geöffnete Datei automatisch aktualisiert, sofern sie lokal noch nicht bearbeitet wurde. Existieren dagegen ungespeicherte Änderungen, schützt die Anwendung den aktuellen Arbeitsstand. Nutzer können anschließend selbst entscheiden, welche Version erhalten bleiben soll.

Kostenlos für iPhone, iPad und Mac

Neben der Markdown-Vorschau unterstützt Neon auch HTML und SVG direkt im Editor. Hinzu kommen Syntaxhervorhebung für zahlreiche Programmiersprachen, Projektverwaltung und Git-Funktionen auf dem Mac. Die Oberfläche passt sich dabei an die jeweilige Plattform an und bietet auf iPhone und iPad eine für Touch optimierte Bedienung.

Die Universal-App ist kostenlos erhältlich und finanziert sich ausschließlich über freiwillige In App Käufe zur Unterstützung des Entwicklers. Mit einer Größe von lediglich 10 MB fällt der Download vergleichsweise klein aus. Für die Installation auf iPhone und iPad werden mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 18.6 vorausgesetzt. Die aktuelle Mac Version 1.0.1 ist zusätzlich als direkt signierter Download erhältlich und setzt macOS 15 oder neuer voraus.