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Kalender-App mit Pro-Option

Lineár Calendar 2.0: Jahreskalender wird editierbar
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Die Kalender-App Lineár Calendar macht mit Version 2.0 einen größeren Schritt weg von der reinen Übersichtsanwendung. Nutzer können Termine jetzt direkt in der linearen Jahresansicht anlegen, ändern und löschen. Bislang diente die App vor allem dazu, den bestehenden iCloud-Kalender in einer durchgehenden Jahresdarstellung sichtbar zu machen. Für Änderungen musste man in Apples Kalender oder eine andere Kalender-App wechseln.

Linear Calendar Quer

Das Grundkonzept bleibt erhalten. Lineár zeigt das Jahr nicht als Folge einzelner Monatsblätter, sondern als zusammenhängende Fläche. Termine erscheinen dabei über die jeweiligen Tage hinweg und lassen sich so vor allem bei langfristiger Planung schneller einordnen. Wir hatten die App zum Start als ungewöhnlichen Jahreskalender bereits vorgestellt. Später kamen unter anderem zusätzliche Ansichten, Filter und Exportfunktionen hinzu.

Termine direkt in der Jahresleiste bearbeiten

Die neue Bearbeitungsfunktion umfasst das Erstellen, Ändern und Löschen von Ereignissen innerhalb der Lineár-Ansicht. Dabei unterstützt die App auch wiederkehrende Termine, Erinnerungen und das Verschieben von Ereignissen zwischen verschiedenen Kalendern. Für Nutzer, die Lineár bislang als Planungswand für das ganze Jahr verwendet haben, nimmt die App damit eine naheliegende Hürde: Aus der reinen Kontrollansicht wird ein Arbeitsbereich.

Linear Calendar Live

Gerade bei Terminverschiebungen dürfte das im Alltag Zeit sparen. Wer in der Jahresansicht erkennt, dass ein Eintrag ungünstig liegt, muss nicht mehr erst eine zweite App öffnen, dort denselben Termin suchen und anschließend zurückwechseln. Lineár bleibt damit seiner bisherigen Stärke treu, nämlich größere Zeiträume sichtbar zu machen, ergänzt diese Übersicht nun aber um direkte Eingriffsmöglichkeiten.

Zehn Änderungen gratis, Pro als Einmalkauf

Die Bearbeitung ist allerdings nicht dauerhaft kostenlos. Die ersten zehn Änderungen lassen sich ohne Zahlung ausprobieren. Danach schaltet der In-App-Kauf Lineár Pro unbegrenztes Bearbeiten frei. Der Entwickler setzt dabei auf einen einmaligen Kauf und nicht auf ein Abo. Im App Store wird Lineár Pro mit 5,99 Euro ausgewiesen. Ein Kauf gilt für Mac, iPhone und iPad.

Linear Calendar Pro

Die reine Anzeige des Kalenders bleibt weiterhin kostenlos. Wer Lineár also nur als Jahresübersicht nutzt, muss nichts ändern und kann die App wie bisher verwenden. Das ist insofern konsequent, als die Anwendung genau über diese Darstellung ihre Nische gefunden hat. Bezahlt wird nun der Teil, der aus der Übersicht ein Werkzeug zum aktiven Pflegen des Kalenders macht.

Neben der neuen Pro-Funktion bringt Version 2.0 eine Heute-Linie mit. Sie markiert den aktuellen Tag über das Jahr hinweg und soll die Orientierung in der dichten Darstellung erleichtern. Die Linie lässt sich in den Einstellungen deaktivieren und farblich anpassen.

Laden im App Store
Lineár Calendar
Lineár Calendar
Entwickler: TheMM
Preis: Kostenlos+
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03. Aug. 2026 um 14:47 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gibt es eigentlich mittlerweile eine Möglichkeit das Kalender- oder Uhrenicon vom iPhone auf eine andere App verweisen zu lassen?

    Letzten Endes gibt es ja besseres, aber Apple sorgt ja mit diesem exclusiv-Icon dafür, dass man deren App trotzdem installiert lässt.

    Antworten

  • Ich bin mit der Wochenansicht in PaperCal sehr zufrieden. Empfindet einen Papierkalender nach, mag etwas old school sein, ich finde es aber sehr schön. So kann man auf Anhieb sehen, was steht diese Woche an? Und was nächste Woche? Einfach umblättern. Als Familien-Vater, der alle Termine möglichst im Blick haben möchte, ein sehr gutes Werkzeug.

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