Runestone: Ein neuer Texteditor für iPhone und iPad

Nach dem Download stehen euch umgehend das Syntax-Highlighting für eine Vielzahl von Programmiersprachen zur Verfügung sowie mehrer Editor-Themes. Ein kraftvolles Suchen-und-Ersetzen-Feature und die Anzeige der aktuellen Zeilennummern erlaubt die schnelle Navigation in offenen Dokumenten, eine Anbindung an die Dateien-App verwaltet dieses in gewohnter Manier. Auf dem iPad kommt die App mit mehreren geöffneten Dokumenten zurecht.

Insert

You are going to send email to