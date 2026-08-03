Der gerade Stecker bei Handy-Ladekabeln kann in vielen Situationen nicht nur ungeschickt, sondern auch eine unnötige Belastung für das Kabel selbst sowie den Ladeanschluss sein. Kabel mit abgewinkeltem Stecker können in solchen Fällen nicht nur praktischer, sondern auch schonender sein. Wer sein Kabelsortiment um eine solche Variante erweitern will, findet bei Amazon gerade eine preisgünstige und farbenfrohe Option.

Im Dreierpack bekommt man hier für 9,99 Euro drei USB-C-Ladekabel mit jeweils 1,8 Metern Länge in den Farben Grün, Gelb und Lila. Neben der farblich passenden Nylonummantelung soll vor allem die Tatsache, dass einer der beiden USB-C-Stecker um 90 Grad abgewinkelt ist, für mehr Stabilität sorgen. Dadurch wird die Belastung an der typischen Knickstelle des Kabels und ebenso am USB-C-Anschluss von iPhone oder iPad selbst deutlich reduziert.

Laut Hersteller unterstützen die Kabel das schnelle Laden von verbundenen Geräten mit maximal 60 Watt. Die Übertragung von Daten ist mit bis zu 480 Mbps möglich.

Beim aktuellen Stückpreis von 3,33 Euro handelt es sich laut den Angaben auf der Produktseite um ein zeitlich begrenztes Angebot. Normalerweise muss man für das Dreierpack mit einem Kaufpreis von 12,99 Euro rechnen, was den Einzelpreis um einen Euro erhöht.

Maximaler Schutz mit USB-C-Leiste von Baseus

Wer dagegen lieber auf bekanntere Hersteller setzt und es zudem robuster will, könnte mit dem abgewinkelten USB-C-Kabel von Baseus glücklich werden. Hier ist der USB-C-Anschluss in einen Bügel integriert, der längs über die Unterseite des Smartphones läuft.

Diese Art der Steckverbindung dürfte für maximale Stabilität sorgen. Der Hersteller setzt zudem auf ein seinen Angaben zufolge unempfindlicheres Flachband. Baseus bietet das Ladekabel mit einem oder zwei Metern Länge zum Preis von 9,99 Euro beziehungsweise 13,99 Euro ebenfalls über Amazon an.