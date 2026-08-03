iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 458 Artikel

Weniger Last auf dem Anschluss

Günstig und bunt: USB-C-Ladekabel mit Winkelstecker
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Der gerade Stecker bei Handy-Ladekabeln kann in vielen Situationen nicht nur ungeschickt, sondern auch eine unnötige Belastung für das Kabel selbst sowie den Ladeanschluss sein. Kabel mit abgewinkeltem Stecker können in solchen Fällen nicht nur praktischer, sondern auch schonender sein. Wer sein Kabelsortiment um eine solche Variante erweitern will, findet bei Amazon gerade eine preisgünstige und farbenfrohe Option.

Kabel

Im Dreierpack bekommt man hier für 9,99 Euro drei USB-C-Ladekabel mit jeweils 1,8 Metern Länge in den Farben Grün, Gelb und Lila. Neben der farblich passenden Nylonummantelung soll vor allem die Tatsache, dass einer der beiden USB-C-Stecker um 90 Grad abgewinkelt ist, für mehr Stabilität sorgen. Dadurch wird die Belastung an der typischen Knickstelle des Kabels und ebenso am USB-C-Anschluss von iPhone oder iPad selbst deutlich reduziert.

Laut Hersteller unterstützen die Kabel das schnelle Laden von verbundenen Geräten mit maximal 60 Watt. Die Übertragung von Daten ist mit bis zu 480 Mbps möglich.

Beim aktuellen Stückpreis von 3,33 Euro handelt es sich laut den Angaben auf der Produktseite um ein zeitlich begrenztes Angebot. Normalerweise muss man für das Dreierpack mit einem Kaufpreis von 12,99 Euro rechnen, was den Einzelpreis um einen Euro erhöht.

Produkthinweis
USB C Kabel, USB C auf USB C Kabel [1.8M/3Pack] USB Typ C Kabel Usbc to Usbc Handy Ladekabel USB C Schnellladekabel für... 9,99 EUR 12,99 EUR

Maximaler Schutz mit USB-C-Leiste von Baseus

Wer dagegen lieber auf bekanntere Hersteller setzt und es zudem robuster will, könnte mit dem abgewinkelten USB-C-Kabel von Baseus glücklich werden. Hier ist der USB-C-Anschluss in einen Bügel integriert, der längs über die Unterseite des Smartphones läuft.

Baseus

Diese Art der Steckverbindung dürfte für maximale Stabilität sorgen. Der Hersteller setzt zudem auf ein seinen Angaben zufolge unempfindlicheres Flachband. Baseus bietet das Ladekabel mit einem oder zwei Metern Länge zum Preis von 9,99 Euro beziehungsweise 13,99 Euro ebenfalls über Amazon an.

Produkthinweis
Baseus USB C Kabel mit 90° Ellbogen, 100W 1m Typ C auf C E-Sport Schnellladekabel mit Ringatmosphärenlicht für iPhone... 9,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. Aug. 2026 um 11:56 Uhr von chris Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das Baseus Modell habe ich schon länger im Einsatz, dürfte die „flachste“ Lösung am Markt sein und ist wirklich SEHR Robust. Leider ist das Flachbandkabel dadurch etwas sperrig in manchen Situationen

    Antworten
  •  ut paucis dicam

    Das Baseus Kabel werde ich mal testen! Normal habe ich Silikonkabel lieber, aber der Stecker spricht für sich.

    Antworten

  • Für die mobile Konsole ist das nicht schlecht (USB oben), 60W reicht auch gerade so

    Antworten

  • Bei mir hat schon mal das ein oder andere Kabel nicht gepasst. Kein Kontakt weil die Hülle „gesperrt“ hat. Muss man probieren und kommt auf den Hersteller und die Hülle an.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44458 Artikel in den vergangenen 6912 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven