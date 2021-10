Nach Einführung der App-Pflicht: DHL will mehr Packstationen bauen

Seit Anfang September setzt die Post den Einsatz der erst kürzlich runderneuerte Post & DHL-App bei der Nutzung der hauseigenen Packstationen zwingend voraus. Wo bislang noch die DHL-Kundenkarte zum Einsatz kam, wird von Nutzern der einigermaßen intelligenten Metall-Schließfächer jetzt erwartet, immer das bereits als Abholgerät aktivierte Endgerät mitzuführen.

Ohne dieses lassen sich die benötigten Abholcodes, für Sendungen die direkt an eine der in Deutschland aufgestellten Packstationen adressiert wurden, nicht mehr abholen. Zur Erinnerung: Noch gilt die App-Pflicht nicht für Sendungen, die in eine Packstation umgeleitet wurden. Hier reicht die die Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten weiterhin aus.

3.000 mehr als eigentlich geplant

Heute nun hat die Post angekündigt, das ohnehin schon beachtliche Netzwerk an Packstationen weiter ausbauen zu wollen. Aktuell stehen in Deutschland 8.200 Packstationen – dies sind etwa doppelt so viele als noch vor zwei Jahren.

Geplant ist nun die Gesamtzahl auf 15.000 Packstationen bis Ende 2023 auszubauen. Dies sind 3.000 mehr als die 12.000, die man bei DHL bislang als Ziel bis Jahresende 2023 angegeben hatte. Hierzulande existieren die Packstationen von Post und DHL bereits seit 2003.

Mehrjährige Digitalisierungs-Offensive

Der Ausbau des Packstationsnetzes gehört zu den Bausteinen der hauseignen Digitalisierungs-Offensive, die die Post im März 2020 präsentiert hat – ifun.de berichtete.

Neben den Packstationen gehörten dazu auch die Briefankündigung per E-Mail, das Live-Tracking von Paketen, die Sendungsverfolgung von Briefen im Internet, eine neue mobile Paketmarke, die Ablösung des „Handyportos“ durch eine neue mobile Briefmarke und der neue Automatentyp Post & Paket 24/7.

