Packstationen: „Post & DHL“-App ersetzt ab morgen die Kundenkarte

Die erst kürzlich runderneuerte Post & DHL-App wird ab morgen eine zentrale Funktion bei der Nutzung der über 7000 in Deutschland aufgestellten Packstationen übernehmen. Dies hat die Deutsche Post DHL Group in einer heute ausgegebenen Pressemitteilung angekündigt und angegeben am 9. September einen neuen Abholcode einführen zu wollen, der von der Post & DHL-App ausgegeben wird.

DHL-Kundenkarte fällt weg

Der scanbare Code soll zum zentralen Kanal der Paketabholung werden und wird dafür sorgen, dass auf die bislang benötigte DHL-Kundenkarte fortan komplett verzichtet werden kann. Die iPhone-App wird damit zum alleinigen „Schlüssel“ für die Interaktion mit den gelben Packstationen.

Um die Abholung so sicher wie möglich zu gestalten werden die von der Post & DHL-App ausgegebenen Abholcodes gerätegebunden und zeitlich begrenzt nutzbar sein. Dies bedeutet: Abholcodes lassen sich ausschließlich über ein aktiviertes Endgerät erstellen.

Wer sich seine Pakete grundsätzlich gerne an die Packstation senden lässt, muss jedoch nur wenige Änderungen im Blick behalten: Die Kundenkarte wird ab morgen nicht mehr zum Abholen neuer Sendungen benötigt. Hier reicht der Abholcode der Post & DHL-App. Dieser wird jedoch in kurzen Abständen immer wieder neu generiert, entsprechend muss das Smartphone des Empfängers mit zur Packstation genommen werden. In der Post & DHL-App muss das Endgerät einmalig aktiviert werden, um zusammen mit den neuen Abholcodes eingesetzt werden zu können.

Nicht für umgeleitete Pakete

Die Deutsche Post DHL Group unterstreicht, dass die Änderungen ausschließlich Sendungen betreffen, die direkt an die Packstation adressiert wurden. Für an Packstationen umgeleitete Paket gilt auch weiterhin, dass die Benachrichtigungskarte die der Zusteller im Briefkasten hinterlassen hat, für die Abholung ausreicht.

Die Post will ihre 7500 Packstationen bis Ende 2023 auf 12.500 ausbauen und damit fast verdoppeln.