Sendungsverfolgung per App: Neue Post-Briefmarken ab Donnerstag

In zwei Tagen, am 4. Februar, wird die Deutsche Post ihre neue Briefmarken-Generation einführen. Die Marken, die neben dem eigentlichen Motiv einen so genannten Matrixcode anzeigen, integrieren unter anderem eine Basis-Sendungsverfolgung, die mit Hilfe der offiziellen Post & DHL App in Anspruch genommen werden kann.

Zwar bietet die Basis-Sendungsverfolgung nach Angaben der Post keine „lückenlose Nachverfolgung“ an, informiert dafür aber immerhin wann der entsprechend frankierte Brief im Briefzentrum des Absenders bearbeitet wurde und wann dieser im Briefzentrum der Zielregion aufgeschlagen ist. Für eine rechtssichere Nachverfolgung muss nach wie vor die Zusatzleistung „Einschreiben“ gebucht werden.

Matrixcode macht Marken breiter

Neben der Basis-Sendungsverfolgung kann der Matrixcode zudem auf weiterführende Informationen zur Briefmarke verlinken. Einmal mit der Post & DHL App eingescannt, kann diese etwa über geschichtlichen Hintergründe des Marken-Motives informieren.

Die Marken selbst werden durch die aufgedruckten Matrixcodes, die bislang vor allem im Geschäftskundenverkehr zum Einsatz kamen, zum einen durch die Bank weg zu Unikaten (was für Briefmarkensammler interessant sein könnte), zum anderen auch etwas größer und sollen sich schnell verbreiten. Bereits ab 2022 sollen alle Briefmarken mit einem Matrixcode versehen sein.

Mobile Briefmarke ohne Aufpreis

Zur Erinnerung: Wer lediglich einen Brief verschicken will, muss nicht mehr unbedingt zu den konventionellen Klebemarken greifen. Seit Mitte Dezember bietet die Post die Mobile Briefmarke in ihrer Post & DHL App an. Die App-Briefmarke ohne Aufpreis ist für Brief und Karte erhältlich und besteht aus einer zweizeiligen Ziffernkette die oben rechts auf den Briefumschlag geschrieben werden muss.