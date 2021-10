Bosch Spexor: Mobile Alarmanlage wird zum Rauchmelder

Um diese Funktion zu gewährleisten, ist der Spexor mit einem MEMS-Gassensor von Bosch ausgestattet. Dieser wird in Verbindung mit künstlicher Intelligenz eingesetzt, um auch bei flexiblem Einsatz eine hohe Zuverlässigkeit zu erreichen und weitere Erweiterungen zu ermöglichen. So will Bosch den Spexor demnächst auch zum „intelligenten“ CO-Melder erweitern, welcher einen elektronischen Fingerabdruck der Umgebungsluft erfasst und diesen mithilfe eines Algorithmus auswertet, der verschiedene Gasumgebungen unterscheiden kann.

Bosch erweiterte den Leistungsumfang des als mobile Alarmanlage einführten Spexor seit der Einführung des Produkts regelmäßig. Aktueller Neuzugang ist die Möglichkeit, das Gerät auch als Rauchmelder zu benutzen. Allerdings rückt Bosch damit verbunden nicht von der Idee ab, die zusätzlichen Leistungen gegen Gebühren bereitzustellen. Wer den Spexor also als Feuermelder benutzen will, muss eine Jahresgebühr von 19,99 Euro einplanen.

