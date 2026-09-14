watchOS 27 ist da: Smart Stapel und Fitness ausgebaut

Apple stellt watchOS 27 ab sofort zum Download bereit. Die neue Systemversion bringt mehrere Änderungen für Bedienung, Gesundheit und Fitness auf die Apple Watch. Voraussetzung ist ein iPhone 11 oder neuer beziehungsweise ein iPhone SE der zweiten Generation oder neuer mit iOS 27.

Eine der sichtbarsten Neuerungen ist das dynamische App-Raster. Darin erscheinen fünf von Siri vorgeschlagene Anwendungen, wobei sich die Auswahl an den häufig und zuletzt verwendeten Apps orientiert.

Smart Stapel und Fitness werden ausgebaut

Auch die Vorschläge im Smart Stapel werden erweitert. watchOS 27 kann dort beispielsweise auf ein geparktes Auto hinweisen oder eine Nachricht zum Geburtstag von Freunden vorschlagen. Die „Wo ist?“ App erhält eine stärker auf Karten ausgerichtete Darstellung für Personen, Geräte und Objekte.

Hinzu kommt eine neue Tipp Geste. Werden Zeigefinger und Daumen zusammengeführt, lässt sich damit ein Widget im Smart Stapel auswählen. Die bekannte Doppeltipp Geste dient weiterhin zum Blättern durch den Stapel.

Beim Gesundheitstracking verbessert Apple die Erfassung von Indoor Läufen und Walks. Überarbeitete Algorithmen sollen die zurückgelegte Entfernung auf dem Laufband genauer bestimmen. Das Zyklusprotokoll auf Apple Watch und iPhone unterstützt zudem Perimenopause und Menopause und kann auf entsprechende Veränderungen in protokollierten Zyklusmustern hinweisen.

Workout Buddy lässt sich mit watchOS 27 auch verwenden, wenn das iPhone nicht mitgeführt wird. Die Funktion greift auf zusätzliche Fitnessdaten zurück, um während des Trainings motivierende Hinweise zu geben, und wird neben Englisch auch auf Spanisch aber immer noch nicht auf Deutsch angeboten.

Siri Recap bleibt hierzulande außen vor

Ein Teil der neuen Funktionen ist allerdings nicht sofort beziehungsweise nicht in der Europäischen Union verfügbar. Dazu zählt Siri Recap auf der neuen Apple Watch Series 12 und Ultra 4. Die Funktion kann Gespräche verarbeiten und daraus später abrufbare Zusammenfassungen erstellen. Da sie auf Apples neuer Siri AI basiert, bleibt sie in der EU vorerst außen vor.

Ähnlich sieht es bei Live Rewind aus. Die Funktion soll Ende 2026 zunächst als englischsprachige Beta starten und kann die vergangenen 15 Sekunden einer Unterhaltung nachträglich als Text anzeigen. Benötigt wird dafür neben einer kompatiblen Apple Watch ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone ab dem iPhone 16. Das iPhone 16e wird nicht unterstützt.

Darüber hinaus bringt watchOS 27 Verbesserungen bei Liquid Glass, einen schnelleren Start der Musikwiedergabe und einen Abgleich der Schrittzahlen zwischen Fitness und Health. In Wallet lassen sich eigene Pässe für Karten mit QR Code oder Barcode anlegen. Unterstützt werden Apple Watch SE 3, Series 9 bis Series 12 sowie Apple Watch Ultra 2 bis Ultra 4.