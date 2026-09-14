Updates ab Series 9 und Ultra 2
watchOS 27 ist da: Smart Stapel und Fitness ausgebaut
Apple stellt watchOS 27 ab sofort zum Download bereit. Die neue Systemversion bringt mehrere Änderungen für Bedienung, Gesundheit und Fitness auf die Apple Watch. Voraussetzung ist ein iPhone 11 oder neuer beziehungsweise ein iPhone SE der zweiten Generation oder neuer mit iOS 27.
Eine der sichtbarsten Neuerungen ist das dynamische App-Raster. Darin erscheinen fünf von Siri vorgeschlagene Anwendungen, wobei sich die Auswahl an den häufig und zuletzt verwendeten Apps orientiert.
Smart Stapel und Fitness werden ausgebaut
Auch die Vorschläge im Smart Stapel werden erweitert. watchOS 27 kann dort beispielsweise auf ein geparktes Auto hinweisen oder eine Nachricht zum Geburtstag von Freunden vorschlagen. Die „Wo ist?“ App erhält eine stärker auf Karten ausgerichtete Darstellung für Personen, Geräte und Objekte.
Hinzu kommt eine neue Tipp Geste. Werden Zeigefinger und Daumen zusammengeführt, lässt sich damit ein Widget im Smart Stapel auswählen. Die bekannte Doppeltipp Geste dient weiterhin zum Blättern durch den Stapel.
Beim Gesundheitstracking verbessert Apple die Erfassung von Indoor Läufen und Walks. Überarbeitete Algorithmen sollen die zurückgelegte Entfernung auf dem Laufband genauer bestimmen. Das Zyklusprotokoll auf Apple Watch und iPhone unterstützt zudem Perimenopause und Menopause und kann auf entsprechende Veränderungen in protokollierten Zyklusmustern hinweisen.
Workout Buddy lässt sich mit watchOS 27 auch verwenden, wenn das iPhone nicht mitgeführt wird. Die Funktion greift auf zusätzliche Fitnessdaten zurück, um während des Trainings motivierende Hinweise zu geben, und wird neben Englisch auch auf Spanisch aber immer noch nicht auf Deutsch angeboten.
Siri Recap bleibt hierzulande außen vor
Ein Teil der neuen Funktionen ist allerdings nicht sofort beziehungsweise nicht in der Europäischen Union verfügbar. Dazu zählt Siri Recap auf der neuen Apple Watch Series 12 und Ultra 4. Die Funktion kann Gespräche verarbeiten und daraus später abrufbare Zusammenfassungen erstellen. Da sie auf Apples neuer Siri AI basiert, bleibt sie in der EU vorerst außen vor.
Ähnlich sieht es bei Live Rewind aus. Die Funktion soll Ende 2026 zunächst als englischsprachige Beta starten und kann die vergangenen 15 Sekunden einer Unterhaltung nachträglich als Text anzeigen. Benötigt wird dafür neben einer kompatiblen Apple Watch ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone ab dem iPhone 16. Das iPhone 16e wird nicht unterstützt.
Darüber hinaus bringt watchOS 27 Verbesserungen bei Liquid Glass, einen schnelleren Start der Musikwiedergabe und einen Abgleich der Schrittzahlen zwischen Fitness und Health. In Wallet lassen sich eigene Pässe für Karten mit QR Code oder Barcode anlegen. Unterstützt werden Apple Watch SE 3, Series 9 bis Series 12 sowie Apple Watch Ultra 2 bis Ultra 4.
Das ist echt nepp, dass die Ultra 1 nicht mehr kompatibel sein soll.
Solange die Fans es mitmachen, gibt es keinen Grund für Apple das Spitzenmodell vom vorvorjahr noch zu supporten.
Seht es als Testballon an.
Es war immer Tims Strategie nicht das beste iPhone zu bauen, sondern nur eines, welches gerade gut genug ist, dass man es verkaufen kann. Ich bin mal gespannt, ob der Nachfolger mehr Spaß an Appleprodukten hat und wieder was reißen möchte.
War gerade irritiert weil mir kein Update angeboten wurde
Aber nachvollziehbar. Die Ultra 1 hat nen uralten Chip drin. Zum Release war der schon 3 Jahre alt.
wer nutzt überhaupt diese Stapel? Jetz mal ehrlich..
Ich. Ehrlich.
Ja tatsächlich und zwar mehr als das normale Menü…den Stapel mit den richtigen Apps angepinnt, für meine Nutzung nicht mehr weg zu denken!
Zu geil dass sie die Watch Ultra 1 einfach droppen
Völlig unverständlich das Apple nicht zulässt das man die Distanz auf einem Laufband manuell berichtigt!
Apple sollte mal mehr bei Garmin anschauen und kopieren.
Fühlt sich bescheiden an, wenn die noch keine 4 Jahre alte Ultra 1 kein Update mehr bekommt. Und Gleichzeit stellt die Ultra 4 keine attraktive Alternative dar.
Wovon hängt ab ob es verfügbar ist?
Geht es darum wo man die Uhr kauft oder woher der Account ist?
Früher ging ja tw. Deutscher Account mit US Produkt
Ich warte schon seit 19 Uhr das ich endlich das Update bekomme! Und dann habe ich festgestellt das meine Series 7 gar nicht mehr in der Verlosung ist :( egal… die Uhrzeit und die Benachrichtigungen wird sie weiterhin anzeigen und den anderen rotz benötige ich eigentlich auch gar nicht ;)
Installation ist schon mal eine Herausforderung. Bei meinem iPhone 17 Pro war nach dem ewig langem Download kein Button „Installieren“ zu sehen. Nach Suchen fand ich heraus, dass der Button unter der unteren Leiste (Meine Watch / Zifferblätter / Entdecken) lag. Ein ganz kleines Stück des „Installieren“-Buttons war noch zu erkenne. Konnte ich gerade so drücken.
Not in the Eu. Ich kann’s nicht mehr hören…
Schade mit der Walkie Talkie App :( gibt es Alternativen? Ich vermisse die Funktion total
Gibt jemanden der die Beta schon seit knapp einer Woche drauf hatte? Merkt man beim Akku etwas? Meine Series 11 hält aktuell 3 Tage problemlos. Möchte ich gerne bei behalten.