Eine Rufnummer, zwei iPhones: Telekom startet iPhone Handoff

Mit iOS 27 führt Apple die neue Funktion „iPhone Handoff“ ein, mit der sich dieselbe Mobilfunknummer abwechselnd auf zwei iPhones verwenden lässt. Wir hatten die Funktion bereits Anfang September vorgestellt. Jetzt stehen auch die Details für Deutschland fest: Die Telekom ist zum Start der einzige unterstützte deutsche Anbieter und bindet iPhone Handoff in ihr bestehendes MultiSIM-Angebot ein.

Nach der Einrichtung werden ein primäres und ein sekundäres iPhone festgelegt. Der Wechsel erfolgt anschließend ausgesprochen einfach: Nutzer müssen lediglich das gewünschte Gerät entsperren. Die Telefonnummer wird daraufhin automatisch auf diesem iPhone aktiviert und eine Meldung bestätigt den Wechsel.

Aktiv im Mobilfunknetz ist dabei immer nur eines der beiden Geräte. Anrufe, Voicemail, mobile Daten sowie iMessage, RCS und SMS beziehungsweise MMS wandern zusammen mit der Rufnummer auf das gerade verwendete iPhone. Auch der über „Wo ist?“ geteilte Standort richtet sich nach dem aktiven Gerät. Apple beschreibt die Einrichtung inzwischen ausführlich in einem neuen Support-Dokument.

Handoff basiert auf MultiSIM

Die Telekom behandelt iPhone Handoff als Bestandteil ihres MultiSIM-Angebots. Ein zusätzlicher Mobilfunkvertrag oder eine zweite Rufnummer sind somit nicht erforderlich. Regulär kostet eine zusätzliche MultiSIM 6,95 Euro pro Monat. Im aktuellen MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM ohne Aufpreis enthalten, beim MagentaMobil XL sind es zwei.

Anders als bei einer klassischen MultiSIM sollen die beiden iPhones jedoch nicht parallel genutzt werden. iPhone Handoff übernimmt vielmehr die Umschaltung zwischen ihnen. Denkbar ist beispielsweise, im Alltag das aktuelle Pro-Modell einzusetzen und für Sport, Strand oder andere Gelegenheiten auf ein älteres oder kompakteres iPhone zu wechseln, ohne dafür jedes Mal die eSIM übertragen zu müssen.

Apple Watch bleibt am Haupt-iPhone

Voraussetzung sind zwei iPhones mit iOS 27 oder neuer, die denselben Apple Account verwenden. Beide Geräte müssen zudem Nachrichten in iCloud aktiviert haben und bei FaceTime sowie iMessage mit demselben Account angemeldet sein. Die verwendete Rufnummer muss als eSIM vorliegen.

Eine Einschränkung betrifft die Apple Watch. Diese wechselt nicht gemeinsam mit der Rufnummer auf das zweite iPhone, sondern bleibt mit dem Gerät gekoppelt, dem sie zuvor zugeordnet wurde. Auch einzelne Wallet-Inhalte wie Fahrkarten, Ausweise oder Firmenausweise können nur auf einem der beiden Geräte funktionieren.

Zum Start unterstützt Apple iPhone Handoff weltweit lediglich bei zwei Netzbetreibern: T-Mobile in den USA und der Telekom in Deutschland. Weitere Anbieter sollen folgen. iOS 27 wird am Montag, dem 14. September, veröffentlicht.