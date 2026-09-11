Vorerst Telekom exklusiv
Eine Rufnummer, zwei iPhones: Telekom startet iPhone Handoff
Mit iOS 27 führt Apple die neue Funktion „iPhone Handoff“ ein, mit der sich dieselbe Mobilfunknummer abwechselnd auf zwei iPhones verwenden lässt. Wir hatten die Funktion bereits Anfang September vorgestellt. Jetzt stehen auch die Details für Deutschland fest: Die Telekom ist zum Start der einzige unterstützte deutsche Anbieter und bindet iPhone Handoff in ihr bestehendes MultiSIM-Angebot ein.
Nach der Einrichtung werden ein primäres und ein sekundäres iPhone festgelegt. Der Wechsel erfolgt anschließend ausgesprochen einfach: Nutzer müssen lediglich das gewünschte Gerät entsperren. Die Telefonnummer wird daraufhin automatisch auf diesem iPhone aktiviert und eine Meldung bestätigt den Wechsel.
Aktiv im Mobilfunknetz ist dabei immer nur eines der beiden Geräte. Anrufe, Voicemail, mobile Daten sowie iMessage, RCS und SMS beziehungsweise MMS wandern zusammen mit der Rufnummer auf das gerade verwendete iPhone. Auch der über „Wo ist?“ geteilte Standort richtet sich nach dem aktiven Gerät. Apple beschreibt die Einrichtung inzwischen ausführlich in einem neuen Support-Dokument.
Handoff basiert auf MultiSIM
Die Telekom behandelt iPhone Handoff als Bestandteil ihres MultiSIM-Angebots. Ein zusätzlicher Mobilfunkvertrag oder eine zweite Rufnummer sind somit nicht erforderlich. Regulär kostet eine zusätzliche MultiSIM 6,95 Euro pro Monat. Im aktuellen MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM ohne Aufpreis enthalten, beim MagentaMobil XL sind es zwei.
Anders als bei einer klassischen MultiSIM sollen die beiden iPhones jedoch nicht parallel genutzt werden. iPhone Handoff übernimmt vielmehr die Umschaltung zwischen ihnen. Denkbar ist beispielsweise, im Alltag das aktuelle Pro-Modell einzusetzen und für Sport, Strand oder andere Gelegenheiten auf ein älteres oder kompakteres iPhone zu wechseln, ohne dafür jedes Mal die eSIM übertragen zu müssen.
Apple Watch bleibt am Haupt-iPhone
Voraussetzung sind zwei iPhones mit iOS 27 oder neuer, die denselben Apple Account verwenden. Beide Geräte müssen zudem Nachrichten in iCloud aktiviert haben und bei FaceTime sowie iMessage mit demselben Account angemeldet sein. Die verwendete Rufnummer muss als eSIM vorliegen.
Eine Einschränkung betrifft die Apple Watch. Diese wechselt nicht gemeinsam mit der Rufnummer auf das zweite iPhone, sondern bleibt mit dem Gerät gekoppelt, dem sie zuvor zugeordnet wurde. Auch einzelne Wallet-Inhalte wie Fahrkarten, Ausweise oder Firmenausweise können nur auf einem der beiden Geräte funktionieren.
Zum Start unterstützt Apple iPhone Handoff weltweit lediglich bei zwei Netzbetreibern: T-Mobile in den USA und der Telekom in Deutschland. Weitere Anbieter sollen folgen. iOS 27 wird am Montag, dem 14. September, veröffentlicht.
Also wenn nicht zwei Karten gleichzeitig aktiv sind aber trotzdem für eine MultiSim gezahlt werden muss und sowieso nur das umschalten dadurch besser wird, dann ist das schon ziemlich egal.
Jupp. So hab ich mir das bereits bei der Vorstellung gedacht. Es war klar dass es das niemals kostenlos geben wird. Aber wo soll der Sinn des Ganzen sein wenn man mit einer multisim für dasselbe Geld sogar ‚mehr‘ kann? Sie hätten es mindestens zwei Euro günstiger machen müssen damit das auch interessant ist aber so ist man doch mit einer multisim immer besser beraten?
Das SMS Feature ist schon praktisch – aber sonst bin ich bei dir.
Sehe ich auch so! Wollte ursprünglich fragen, wieso ich dann nicht das Mobilfunknetz auf der Watch aktivieren kann, wenn ich mein iPhone vergessen habe und ich eben keine 2. SIM bezahle. Hat sich aber nun erledigt, da diese Funktion nur für sehr, sehr wenige Menschen Sinn ergibt.
aber für die Apple Watch kassieren sie weiterhin ab.. läuft ja auch auf die selbe Telefonnummer..
Falsch je nach Vertrag ist eine e sim kostenfrei
Nö, die bezahlst du ja durch den teureren Vertrag! Es ist schon fraglich, wieso ich für Watch extra abdrücken muss, obwohl die selbe Nummer und das selbe Datenvolumen genutzt wird. Empfinde ich als Abzocke!
Es gibt alternative Provider. Und nein, das Telkom Netz ist nicht überall besser!
Schade, ich hätte gerne vier: Duo, Pro,Air und Mini. Für jede Situation das passende :)
Die Ei schränkung bzgl. der Apple Watch macht das Feature in der Praxis wohl eher uninteressant da unpraktisch (sofern man nicht generell zu verschiedenen Anlässen auch verschiedene AppleWatches nutzt, die dann an das entsprechende iPhone gebunden sind)
Verstehe ich das richtig? Ich bezahle für eine MultiSIM aber hab sie nicht gleichzeitig laufen? Dann kann ich doch ne stink normale MultiSIM nehmen und beide Geräte dauerhaft aktiv haben wozu dann das Handoff?
Von Bezahlen steht da nichts.
SMS wandern bei alleinige MultiSIM nicht.
Ich struggle auch bzgl. des Anwendungsszenarios, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
Mein privates Duo mit 2 TB vs mein Arbeits-Duo mit 2 TB.
Damit ist der Wechsel total einfach.
Außer, dass ich dann ja doch dauernd mit derselben Nummer erreichbar bin?! Ach so, das ja doof.
Nein, ernsthaft.
Verstehe das schon.
Brauch es aber nicht.
Also alles wie bei MultiSim – nur schlechter, weil nicht gleichzeitig verfügbar und nicht für Watch nutzbar?
Aber ich zahle unverändert für die MultiSim?
Ich verstehe das Konzept nicht.
Was verstehst du nicht?
Die Telekom bekommt 5 € mehr pro Monat. ;)
Das gab’s schon vor über 20 Jahren! Das zuletzt im Netz eingebuchte war das aktive. Also Handy aus, das im Auto an, Sache erledigt …
Erscheint die Einstellung „Handoff“ erst, wenn man das dazu gebucht hat? Ich finde sie zumindest nicht auf meinem iPhone mit dem Release Candidate.
Und wenn beide Geräte gesperrt in der Tasche sind, bin ich dann gar nicht erreichbar??
So, wie es beschrieben ist, ergibt es keinen Sinn. Wenn ich eh eine Multisim habe, ist Handoff doch vollkommen überflüssig und als funktionsärmere Alternative zur eSim würde es nur Sinn machen, wenn es billiger wäre.
Die Telekom wird vermutlich nie sympathischstes Unternehmen des Jahres werden, aber man muss ihnen echt lassen, dass sie immer die ersten sind die solche Neuerungen umsetzen.
Was ist mit Vodafone, hat man da denn überhaupt kein Interesse daran auch mal vorne mit dabei zu sein?
Die letzte „Innovation“ bei denen war doch gefühlt als man sich von Mannesmann D2 in Vodafone umbenannt hat.
;-))). 1+
Also meiner Meinung nach ist das total unsinnig. Erst hat man daraufhin gearbeitet das man mit einem Gerät mehrere Nummern betreiben kann und jetzt soll ich wieder mehrere IPhones haben????
Gut das ich bei o2 mit Multi-SIMs überschüttet werde. Alle kostenlos, alle mit unendlich Datenvolumen. Und da mein Mann bei der gleichen Aktion zugeschlagen hat, hat hier alles was geht eine SIM. Was auch wirklich sehr praktisch ist. Braucht man zum Beispiel keine Repeater im Haus (zumindest nicht überall). Das neue Feature find ich von daher nur wenig bis gar nicht interessant.
#Minimalismus
Es reicht nicht mehr ein iPhone,
Nein am liebsten 2.
und dazu die Apple Watch mit LTE…
Wo ich früher bezweifelt habe das Marketing und Werbung ziehen, merke ich das manche dafür empfänglicher sind.
Und logisch: jetzt sucht man das Problem für diese eine Lösung um sich Käufe abzusegnen:D
Wo ist die Quelle, dass es extra Geld kostet? Faktisch ist es ja nur Single und nicht Multi. Ich verstehe es bisher nur als praktische Schnellwechselfunktion von Handy zu Handy. Es wird halt systemseitig nur die Logik der Multi-Sim genutzt
Also ich sehe darin nur Marketing – Apple versucht einfach, dass die Leute die Geräte, die normalerweise vielleicht weitergegeben werden an andere oder vielleicht sogar noch verkauft werden bei dem Besitzer bleiben und dadurch werden die Verkäufe von Neugeräten angekurbelt- es werden mehr Handys verkauft (… Weil die alten ja noch weiter betrieben werden und in der Familie bzw beim Besitzer bleiben)
Leute, bei „normaler“ MultiSIM klingeln alle Geräte gleichzeitig bei einem Anruf.
Bei Handoff nur eines.
Ist doch ganz easy ;-)
Ich will MultiSim für mein Prepaid-„Vertrag“.
Computer sagt: Nein.
@ alle wissenden
Ich habe einen Prepaid Jahresvertrag. Welche günstigen Tarif-Möglichkeiten gibt es, wenn ich mir eine Apple Watch kaufe?
Ich habe einen Jahrestarif der Telekom, da gibt es ja, soweit ich weiß, keine MultiSim Option. Da wäre es klasse, wenn Handoff mit der Watch funktionieren würde. Dann könnte ich z. B. beim Mountainbikefahren das iPhone zu Hause lassen und wäre trotzdem erreichbar oder im Falle eines Sturzes könnte man Hilfe rufen.
Ich vermute ja, dass Apple davon ausgeht, dass das Duo meist als Zweitgerät genutzt werden wird und deshalb diese Funktion genau jetzt vorstellt.
Ich habe ein iP15PM und ein älteres iP12P und einen Multi SIM Vertrag in der Schweiz. Das 12p habe ich auf Reisen dabei als Fallback oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich ein kleines iPhone dabei haben will. Beide Phones klingeln bei einem Anruf. Maximal nervt aber, dass nur eins SMS bekommt und auch nur eins im Apple Account unter der Nummer für iMessage und FaceTime angemeldet sein kann. Wenn das hand-off feature das zuverlässig löst und das iPhone, das ich nutzen will tatsächlich immer alle features bringt (sms, iMessage, FaceTime), dann ist das für mich zumindest eine super Neuerung!
Im Business Umfeld ist Multi SIM (vor allem mit e-Sim) wegen Smartphone Tablet Kombination sehr gut, um bei der Verwaltung von Mobilfunkverträgen Aufwand und Kosten zu verringern.
Da wo ich arbeite ist es durch MDM Verwaltung von Geräten nur in Ausnahme gestattet privat und geschäftlich durch 2 e-SIM mit 2 Rufnummern auf einem Gerät zu nutzen. Mehrere Smartphones mit einer 1 Rufnummer durch Multi Sim zu betreiben wird wegen Datensicherheit bei uns abgelehnt. Die IT nimmt keine Rücksicht. Wer am Flughafen etc sein Smartphone hat liegen lassen etc, Pech gehabt. Muss sich ein neues kaufen und wir können aus der Ferne das neue Gerät durch IMEI in Betrieb setzen.
in diesem Sinne, mal schauen ob diese Multi Sim Option ein Verkaufsschlager wird oder nur unbedeutendes Nebenangebot.