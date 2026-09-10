iOS 27: Apples Beipackzettel nennt alle Neuerungen

Mit der gestern veröffentlichten Release-Candidate-Version von iOS 27 liegt nun auch Apples Beipackzettel für das kommende iPhone-Betriebssystem vor. Die finale Freigabe ist für Montag, den 14. September, vorgesehen. Der Changelog setzt Schwerpunkte bei Apple Intelligence, Kinderschutz und mehreren System-Apps.

Siri wird deutlich persönlicher

Den größten Block nimmt die neue Siri-Generation ein. Sie soll Gespräche besser fortführen, persönliche Zusammenhänge berücksichtigen, Bildschirminhalte einbeziehen und Aktionen in Apps auslösen können. In der Kamera lässt sich Siri mit der visuellen Intelligenz kombinieren, um Fragen zu sichtbaren Objekten zu stellen oder daraus Aktionen abzuleiten.

Auch beim Schreiben greift Siri stärker ein. Entwürfe lassen sich erstellen, bearbeiten oder kommentieren. In Mail und Nachrichten soll sich der Assistent am bisherigen Schreibstil gegenüber einzelnen Kontakten orientieren.

Allerdings gilt weiterhin die gestern genannte Einschränkung: Siri AI gehört nicht zum Funktionsumfang der am Montag erscheinenden Version und wird in der EU zunächst nicht auf iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar sein.

Fotos, Safari und Kinderschutz

Apple Intelligence zieht tiefer in bestehende Apps ein. Fotos lassen sich nachträglich neu kadrieren und über ihre ursprünglichen Ränder hinaus erweitern. Die Bereinigungsfunktion soll größere Objekte entfernen können. Safari gruppiert Tabs nach Themen, kann Webseiten auf Änderungen wie Preise oder Verfügbarkeit prüfen und aus Beschreibungen einfache Erweiterungen erzeugen.

Weitere KI-Funktionen betreffen Kurzbefehle, Home, Kalender, Mail, Telefon und Bedienungshilfen. Home kann Aktivitätsmeldungen bündeln und bei passenden iCloud+-Tarifen Kameraclips beschreiben und durchsuchbar machen. Kalender erstellt Termine aus natürlich formulierten Angaben.

Beim Kinderschutz erweitert Apple die Einrichtung neuer Kinderaccounts, führt Freigaben für einzelne Webseiten ein und baut die Kommunikationssicherheit auf gewalthaltige Bilder und Videos aus. Bildschirmzeit erhält Zeitbudgets, Zeitpläne und eine überarbeitete Übersicht. Hinzu kommen Feinschliff für Liquid Glass, schnellere App-Starts, eine verbesserte Suche und Connectivity Assist für flüssigere Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk. Apple nennt außerdem einen Equalizer für AirPods und getrennte Lautstärkeeinstellungen für Wecker und Timer.

iOS 27: Das ist Apples Beipackzettel

Siri AI

Eine leistungsfähigere und dialogorientiertere Version von Siri wird schrittweise für Nutzer bereitgestellt. Sie hilft dabei, Informationen zu finden und Aufgaben zu erledigen. Dafür nutzt sie unter anderem persönliches Kontextverständnis, Aktionen in Apps, Bildschirmerkennung und den Zugriff auf umfassendes Allgemeinwissen.

Ein neues Spracherlebnis bietet ausdrucksstärkere und natürlicher klingende Stimmen. Ausdruck und Sprechtempo lassen sich individuell anpassen. Auf dem iPhone Air, dem iPhone 17 Pro und neueren Modellen kommen dafür leistungsfähige lokale Modelle zum Einsatz.

Eine eigene Siri-App erleichtert es, bestehende Unterhaltungen erneut aufzurufen oder neue Gespräche zu beginnen. Unterhaltungen werden über iCloud privat zwischen Apple-Geräten synchronisiert.

Der Siri-Modus in der Kamera integriert die visuelle Intelligenz direkt in die Kamera-App. Nutzer können Fragen zu dem stellen, was sich vor ihnen befindet, und passende Aktionen ausführen, etwa eine Rechnung aufteilen oder Nährwertinformationen zu einem Gericht abrufen.

„Mit Siri schreiben“ ermöglicht es, nahezu überall dort, wo Texte eingegeben werden können, einen Entwurf von Grund auf erstellen zu lassen, vorhandene Texte zu bearbeiten oder Feedback von Siri einzuholen. In Nachrichten und Mail passt Siri den Schreibstil an die jeweilige Beziehung an und berücksichtigt Formulierungen und Satzzeichen, die bislang in Unterhaltungen mit diesen Personen verwendet wurden.

Nicht in der EU. Auf iPhone-16-Modelle und neuer, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Apple Intelligence in Apps

Fotos

Mit „Räumlich neu ausrichten“ lässt sich die Bildkomposition nach der Aufnahme verändern, indem die Kameraposition virtuell verschoben wird.

Das Werkzeug „Erweitern“ vergrößert Bilder intelligent über ihre ursprünglichen Ränder hinaus und ergänzt fehlende Bereiche realistisch. Dadurch lassen sich beispielsweise Horizonte begradigen, Seitenverhältnisse ändern oder zusätzliche Fläche um ein Motiv ergänzen.

„Bereinigen“ unterstützt das Entfernen größerer Objekte und soll realistischere sowie hochwertigere Ergebnisse liefern. Zur Auswahl stehen ein schneller Modus für kleinere Korrekturen und ein Qualitätsmodus für aufwendigere Bearbeitungen.

Safari

„Nach Thema organisieren“ nutzt Apple Intelligence, um Tabs anhand der Webseiteninhalte automatisch zu analysieren und ähnliche Seiten zu gruppieren.

„Benachrichtige mich“ kann Webseiten regelmäßig auf Änderungen prüfen, beispielsweise auf Preisänderungen oder die Verfügbarkeit eines Produkts.

Mit „Erweiterung beschreiben“ lassen sich mithilfe natürlicher Sprache eigene Erweiterungen erstellen, die Darstellung oder Formatierung von Webseiteninhalten anpassen.

Image Playground

Der vollständig überarbeitete Image Playground verwendet ein neues generatives Modell und kann Bilder in nahezu beliebigen Stilen bis hin zu fotorealistischen Darstellungen erzeugen. Bilder lassen sich per Touch und natürlicher Sprache verändern. Außerdem können Sperrbildschirm-Hintergründe und Kontaktposter mit personalisierten Vorschlägen erstellt werden.

Kurzbefehle

Mit „Kurzbefehl beschreiben“ lassen sich Kurzbefehle per natürlicher Sprache neu erstellen oder vorhandene Kurzbefehle überarbeiten.

Home

Zusammengefasste Aktivitätsmitteilungen bündeln zusammengehörige Meldungen verschiedener Geräte in einer einzigen Benachrichtigung.

Videobeschreibungen für HomeKit Secure Video fassen für berechtigte iCloud+-Abonnenten zusammen, was in einer Aufnahme geschieht.

Die Suche nach Kameraaufnahmen ermöglicht es, bestimmte Momente aus HomeKit-Secure-Video-Kameras über die Home-App oder Spotlight zu finden. Dafür ist ein entsprechender iCloud+-Tarif erforderlich.

Kalender

Mit „Ereignis beschreiben“ lassen sich Termine per natürlicher Sprache erstellen. Angaben wie Uhrzeit, Ort, eingeladene Personen und Titel werden mithilfe von Apple Intelligence ergänzt.

Mail

Vorschläge in Mail helfen dabei, anhand des Inhalts von E-Mails passende Aktionen auszuführen, etwa die Wegbeschreibung zu einem reservierten Restaurant aufzurufen.

Telefon

„Anrufkontext“ in der Telefon-App erkennt Gespräche mit bestimmten Unternehmen und blendet proaktiv passende Informationen aus anderen Apps ein, beispielsweise einen Bestätigungscode oder eine Reservierungsnummer.

Bedienungshilfen

Verbesserungen für VoiceOver bieten ein detaillierteres und kontextbezogenes Verständnis von Bildern, Diagrammen und Bildschirmfotos. Nutzer können Fragen zum Bildschirm oder zur Umgebung stellen und über die Aktionstaste schneller Antworten abrufen.

Die verbesserte Lupe bietet Nutzern mit eingeschränktem Sehvermögen eine dialogorientierte visuelle Unterstützung, eine kontrastreiche Oberfläche und App-Steuerung per natürlicher Sprache, beispielsweise zum Zoomen.

Ein intelligenterer Bedienungshilfen-Leser verbessert die Aufbereitung und Formatierung von Texten, berücksichtigt Bilder und Tabellen und bietet Zusammenfassungen sowie Übersetzungen auf Abruf.

Flexible Eingaben für die Sprachsteuerung ermöglichen die Navigation allein per Sprache. Bedienelemente können mit eigenen Worten beschrieben werden, beispielsweise „Tippe auf das Zahnrad“ oder „Tippe auf die Taste oben rechts“.

Weitere Apple-Intelligence-Funktionen

Weitere Neuerungen umfassen zusätzliche Möglichkeiten zum Erstellen und Bearbeiten von Genmoji, automatisches Korrekturlesen und eine präzisere Diktierfunktion. Auf dem iPhone Air, dem iPhone 17 Pro und neueren Modellen kommt dafür ein lokales Modell zum Einsatz.

Auf iPhone-16-Modelle und neuer, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Kinderschutz

Eine verbesserte Einrichtung neuer Kinderaccounts ermöglicht Eltern festzulegen, auf welche Apps ihre Kinder zugreifen dürfen, wenn ein iPhone für sie eingerichtet wird.

„Zugriff auf Webseiten anfragen“ gibt Eltern die Möglichkeit, jede neue Webseite einzeln freizugeben, bevor ihr Kind darauf zugreifen kann.

Der erweiterte Kommunikationsschutz soll eingreifen, bevor Kinder drastische oder gewalthaltige Inhalte in geteilten Bildern und Videos sehen.

Zeitkontingente ermöglichen Eltern, Grenzen für die Nutzungsdauer von Unterhaltungs-, Spiele- und Social-Media-Apps festzulegen. Apple berücksichtigt dabei Erkenntnisse aus Expertenstudien und passt Empfehlungen an das Alter des Kindes an.

Zeitpläne ermöglichen es Eltern festzulegen, auf welche Apps ihre Kinder zu verschiedenen Tageszeiten sowie an Werk- und Wochenendtagen zugreifen können.

Die neu gestalteten Bildschirmzeit-Einstellungen zeigen Eltern auf einen Blick, wie ihre Kinder ihre Geräte verwenden. Zugriffsregeln lassen sich mit wenigen Fingertipps ändern.

Systemverbesserungen