Neu in iOS 15: Dateien-App bearbeitet PDF-Dokumente

Die neuen PDF-Werkzeuge sind dabei so unscheinbar, dass diese es nicht mal in die Übersicht der Funktionen geschafft haben, die Apple auf der neuen Vorschauseite zur nächsten großen iOS-Aktualisierung zusammengetragen hat.

iOS 15 integriert so die für den produktiven Umgang mit PDF-Dokumenten unverzichtbaren Kernfunktionen direkt in die Dateien-App und beseitigt damit wieder eine Handvoll Gründe, die für die Nutzung einer von Drittanbietern offerierten PDF-Applikation sprechen.

Übrigens: Wer sich hier zum Einfügen einer leeren Blanko-Seite entscheidet, bekommt direkt die Markieren-Werkzeuge zum Erstellen einer schnellen Zeichnung vorgesetzt. Also Fineliner, Marker, Buntstift, Lineal Farbwähler und Co.

Insert

