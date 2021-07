Corona-Warn-App: Anpassungen für Delta-Variante

Grundsätzlich orientiert sich die Corona-Warn-App an den Anweisungen, nach denen auch die Gesundheitsämter bei der Ermittlung von Kontaktpersonen vorgehen. Sollten hier neue Vorgaben ausgegeben werden, sollen diese auch in der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung umgesetzt werden.

Sollten Virusvarianten wie die Delta-Variante eine Anpassung, also Verschärfung der Parameter benötigen – etwa eine kürzere Kontaktzeit – wollen die Projektverantwortlichen transparent über deren Umstellung informieren, ehe diese serverseitig durchgesetzt wird. Aktuell würde die wissenschaftliche Evidenz jedoch noch nicht ausreichen, um erneut Änderungen an der Risikoberechnung vorzunehmen. Zuletzt hatte die Corona-Warn-App ihre Algorithmen Ende März angepasst – ifun.de berichtete .

Zur Erinnerung: Damit die Corona-Warn-App Begegnungen mit nachweislich erkrankten Mitmenschen so auszeichnet, dass diese in einer roten Kachel als Risikobegegnung in der App dargestellt werden, muss der Kontakt mindestens neun (gewichtete) Minuten gedauert haben und einem „definierten Nähebereich“ festgestellt worden sein.

