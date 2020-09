Bundesweiter Warntag: Viele Apps und Sirenen blieben ruhig

Mit dem „Bundesweiten Warntag“ sollten heute erstmals sämtliche in Deutschland gängigen Warnmittel getestet werden, dazu zählt die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegebene App NINA ebenso wie der Einsatz von Sirenen und Lautsprecherwagen sowie Hinweise über laufende Radio- und TV-Sendungen. Das erste Fazit ist eher ernüchternd: Zu viel hat nicht geklappt.

Doch gerade die im Rahmen der Aktion aufgetretenen Fehler machen deutlich, dass ein solcher Test längst überfällig war. Auf dieser Basis können sich die Verantwortlichen nun mit der Optimierung des Systems befassen. Die Alarm-Generalprobe findet fortan jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September statt.

Auf Basis unserer eigenen Erfahrung und eingegangener Lesermeldungen lässt sich sagen, dass die Warnungen per App eher unzuverlässig ausgespielt und empfangen wurden. Teils haben iPhone-Besitzer gleich von mehreren Apps Warnmeldungen erhalten, zu oft blieb aber selbst NINA komplett stumm. Auch der angekündigte Einsatz von Sirenen war in vielen Regionen nicht wahrnehmbar.

Warnsystem war laut Bundesamt überlastet

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat mittlerweile auch bestätigt, dass das modulare Warnsystem MoWaS nicht wie erwartet gearbeitet hat. Als Grund führt das Amt ein Kommunikationsproblem an, so habe man im Vorfeld mit allen beteiligten Partnern besprochen, dass die Auslösung ausschließlich durch den Bund erfolge, doch seien heute Vormittag stattdessen eine Vielzahl von Warnmeldungen gleichzeitig ausgelöst worden. In der Folge sei das System schlicht überlastet gewesen.

Weitere Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Warntag sollen nun aus Kommunen und Ländern zusammengetragen werden. In der Folge werde man über die Ergebnisse informieren und Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.

NINA dürfte mittlerweile die meistgenutzten Warn-App auf Mobilgeräten sein. Die Konkurrenz Katwarn weist als Alleinstellungsmerkmal die Möglichkeit, sich auch per SMS oder E-Mail benachrichtigen zu lassen aus.