Mit Demo: Smart-Banner können Region der Apple ID preisgeben

Sicherheitsforscher haben einen neuen Mechanismus zum Fingerprinting von iPhone- und iPad-Nutzern vorgestellt, der die von Apple bereitgestellten Smart-Banner zweckentfremdet, um mit Hilfe der am oberen Bildschirmrand eingeblendeten Verweise in den App Store die Region der auf dem Gerät angemeldeten Apple ID zu ermitteln.

Eine Information die als eindeutiges Merkmal von iPhone-Nutzern zum Aufbau eines digitalen Fingerabdrucks verwendet werden kann und zusammen mit anderen Kenndaten dazu genutzt werden kann Profile zu erstellen, die sich über mehrere Netzwerke und Applikationen hinweg zuordnen lassen.

Zudem lässt sich die Region der Apple ID im vorgestellten Fall auch dann noch in Erfahrung bringen wenn VPN-Tunnel und Proxy-Server eingesetzt werden.

Eingrenzung nach Ausschlussverfahren

Wie genau die Ermittlung der aktiven Region vonstatten geht hat der Sicherheitsforscher Konstantin Darutkin in diesem Blogeintrag zusammengefasst. Grob verkürzt, werden die von Apple mit iOS 6 eingeführten Smart-Banner nach dem Ausschlussverfahren eingesetzt.

Da die Smart-Banner nur auf Geräten angezeigt werden, wenn diese im App Store der auf dem Geräte angemeldeten Apple ID auch verfügbar sind, lässt sich mit einer schlauen Auswahl von Applikationen hier schnell eingrenzen welcher der 175 Länder-Regionen eine Apple ID zugeordnet ist.

So könnten Angreifer etwa ein Smart-Banner vorbereiten, das eine App bewirbt, die nur in Europa verfügbar ist. Wird dieses angezeigt, könnte man sich auf Westeuropa konzentrieren. Lädt das Banner hier ebenfalls versucht man es mit einer in, die nur nur in Frankreich und Deutschland erhältlich ist. Lädt auch dieses prüft man letztlich noch eine App die nur in Frankreich bzw. nur in Deutschland erhältlich ist und kennt nun die Region der Apple ID.

Die Forscher haben eine Demonstration des Fingerprinting-Angriffes und auch den zugrundeliegenden Quelltext ihres Codes veröffentlicht.