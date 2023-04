AirPods: Update als neuer Apple-Service – Neue Firmware verfügbar

Dazu passend ist der neue Hinweis, den Apple im offiziellen Hilfe-Dokument über die Verfügbarkeit von Firmware-Aktualisierungen abgedruckt hat . Hier geht Apple nun auf eine seltene aber sicher vorhandene Konstellation ein: Was tun Besitzer der weißen Drahtlos-Ohrhörer, die kein iPhone, kein iPad und keinen Mac besitzen, sich also nicht darauf verlassen können, dass die AirPods automatisch mit neuer Software versehen werden?

Insert

You are going to send email to