Sicherheitsrisiko: Meross ruft Matter-Steckdosen zurück

Wird dieser nicht per E-Mail widersprochen, soll diese ab dem 30. April an betroffene Kunden ausgeliefert werden und diese bis zum 7. Mai 2023 erreichen. Zudem offeriert Meross als zusätzliche Entschuldigung einen 10-Dollar-Rabatt für zukünftige Bestellungen.

Der auf günstige Smart-Home-Komponenten mit HomeKit spezialisierte Zubehör-Anbieter Meross hat zahlreiche Modelle seiner erst zum Jahresanfang vorgestellten Matter-Steckdosen zurückgerufen und ist zur Stunde damit beschäftigt die Käufer per E-Mail über ausgemachte Sicherheitsrisiken an dem Zwischenstecker zu informieren.

