Personalisierte Werbung in iOS 15: Apple fragt jetzt endlich nach

Um Anzeigen zu personalisieren wertet Apple zahlreiche Kontextinformationen aus. Dazu gehören Geräteinformationen wie iOS-Version und Mobilfunkanbieter, der Gerätestandort, App Store-Suchen sowie gelesene Storys in Apple News und der Aktien-App. Zudem nutzt Apple Accountinformationen der Apple ID, Downloads, Käufe und Abos um Nutzer in Segmente mit ähnlichen Interessen aufzuteilen.

Neben den App Store-Anzeigen für die Apple Geld von Entwicklern verlangt, bewirbt die Musik-Applikation immer mal wieder Apples Musik-Streaming-Dienst Apple Music, in den iCloud-Einstellungen taucht Reklame für Apple One auf, die Apple TV-App möchte den Zugang zu Apple Video-Streaming-Dienst Apple TV+ verkaufen.

