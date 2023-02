Millionen für Moskau: Apple hat Bußgeld in Russland überwiesen

Vorausgegangen war eine Klage der russischen Sicherheitsspezialisten von Kaspersky. Die Software-Anbieter hatten Apple vorgeworfen die hauseigene Kinderschutz-Applikation „Safe Kids“ nicht in den App Store aufnehmen zu wollen, um so einem möglichen Konkurrenten aus dem Weg zu gehen.

Der angebliche Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung auf dem Gebiet mobiler Applikationen kostet Apple 906 Millionen Rubel. So viel, umgerechnet knapp 11,4 Millionen Euro, soll der iPhone-Hersteller nun an die russische Antimonopol-Kommission überweisen und damit einen Streit beigelegt haben, der seit mehreren Jahren schwelte.

Insert

You are going to send email to