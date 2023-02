URBI 6.0: Mobilitäts-App zeigt alle Sharing-Fahrzeuge auf einmal

In Deutschland lässt sich URBI in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart einsetzen und zeigt in den unterschiedlichen Regionen bereits eine stattliche Auswahl der jeweils verfügbaren Sharing-Dienstleister an.

URBI ist eine iPhone-Anwendung die die Nutzung von Sharing-Angeboten in ausgesuchten Ballungszentren vereinfachen, beziehungsweise die in vielen Städten immer größer werdende Auswahl von Rollern, Scootern, Fahrrädern, Lastenrädern, Autos und Transportern übersichtlich aufbereiten soll.

