Ukraine-Krieg: Apple stoppt iPhone-Verkauf und entfernt News-Apps

Im Kontext des Ukraine-Krieges hat Apple mehrere russischsprachige Nachrichten-Angebote aus dem App Store entfernt. Nach Angaben des Konzerns sind sowohl die „RT News“-Applikation als auch die Anwendung „Sputnik News“ nur noch innerhalb Russlands verfügbar und wurden aus allen anderen Länder-Filialen des Softwarekaufhauses entfernt.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.

— Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022