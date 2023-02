Anker EverFrost: Kühlbox mit Akku, Ladestation und App

Nur wenige Tage nach der Vorstellung seines All-in-One Balkonkraftwerkes hat der Zubehör-Anbieter Anker jetzt einen möglichen Kandidaten vorgestellt, mit dem der tagsüber geerntete Solarstrom auch unterwegs wieder verbraucht werden kann: Anker EverFrost.

Bei der neuesten Produktankündigung des Accessoire-Lieferanten handelt es sich um eine mobile Kühlbox, die mit einem austauschbaren 299-Wattstunden-Akku betrieben wird und in drei Varianten mit Fassungsvermögen von 33 Liter, 43 Liter und 53 Liter zum Kauf angeboten werden soll.

42 Stunden bei 4° Celsius

Ankers EverFrost soll dann in der Lage sein, den Inhalt für bis zu 42 Stunden am Stück bei einer Temperatur von 4° Celsius zu halten und gibt an, so aufbewahrte Lebensmittel und Getränke in gerade mal einer halben Stunde von 25° auf 0° Celsius herunterkühlen zu können.

Kontrolliert und fernbedient wird die EverFrost-Kühlbox über die iPhone-Applikation des Anbieters, mit der sich die gewünschte Temperatur einstellen lassen soll und zudem ein Blick auf die noch vorhandene Akkukapazität geworfen werden kann.

Online-Debüt auf Kickstarter

Die Kühlbox selbst ist mit Rollen ausgestattet, bietet ein Griff zum einfachen Transport und verfügt zusätzlich über USB-A- und USB-C-Ports, die das Laden mobiler Geräte ermöglichen. Ein DC-Eingang gestattet zudem das Wiederaufladen des integrierten Akkus über ein Photovoltaik-Paneel.

Ankers mobile Kühlbox wurde heute im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona angekündigt und startet im kommenden Monat mit einer eigenen Kickstarter-Kampagne in den Markt, die der Anbieter wohl zum Ausloten der Nachfrage nutzen wird. Geplant ist die Kickstarter-Kampagne am 23. März live zu schalten. Wann genau und zu welchem Preis die EverFrost dann im Handel erhältlich sein wird muss sich noch zeigen.