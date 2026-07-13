Apple arbeitet offenbar an einer Programmierschnittstelle, mit der sich Zubehör anderer Hersteller künftig einfacher in das Apple-Ökosystem einbinden lassen soll. Auf dieser technischen Basis sollen sich Geräte wie die Ray-Ban-Brillen oder die Quest-Headsets von Meta künftig ähnlich komfortabel koppeln lassen, wie wir es von den AirPods oder der Apple Watch kennen.

Die Initiative kommt allerdings nicht aus freien Stücken. Die vor rund einem Jahr beschlossenen EU-Vorgaben zur Interoperabilität sehen vor, dass Apple die Hardware von Drittanbietern auf ähnliche Weise unterstützen muss, wie dies bei eigenen Geräten der Fall ist.

Wir haben hier bereits entsprechende Anpassungen bei AirDrop oder AirPlay gesehen. Das Apple-Blog MacRumors hat jetzt unter den von Apple veröffentlichten Anfragen zur Interoperabilität Hinweise darauf ausgemacht, dass Brillen und Headsets von Fremdherstellern künftig einfacher gekoppelt werden können.

Einmal koppeln, auf allen Geräten nutzen

Bislang müssen solche Bluetooth-Geräte in der Regel auf jedem einzelnen iPhone, iPad oder Mac separat eingerichtet werden. Die geplante Erweiterung soll diesen Vorgang vereinfachen. Wenn dann ein kompatibles Drittanbieter-Zubehör mit einem Apple-Gerät verbunden ist, kann es anschließend auch auf weiteren Geräten desselben Nutzers automatisch zur Verfügung stehen.

Soweit bislang bekannt, ist die Einführung der neuen Funktionen zunächst nur für Europa vorgesehen. Das Ganze baut offenbar auf Technologien auf, die Apple als Reaktion auf Vorgaben der Europäischen Kommission entwickelt hat. Diese Infrastruktur stehe derzeit ausschließlich in der Europäischen Union zur Verfügung. Nach derzeitiger Planung soll die Entwicklung bis zum Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Die Einführung dürfte dann mit einem Folge-Update von iOS 27 erfolgen. Naheliegend wäre eine Freigabe im Zeitraum zwischen März und April.