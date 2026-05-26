iOS 27 könnte Google Cast erlauben
AirPlay bekommt in der EU wohl direkte Konkurrenz
Apple könnte das Streaming vom iPhone auf Fernseher und Lautsprecher in der EU deutlich öffnen. Nach Informationen von Wirtschaftsmagazin Bloomberg arbeitet Apple für iOS 27 an einer systemweiten Unterstützung für AirPlay-Alternativen. Dazu dürfte vor allem Google Cast zählen.
Bislang ist AirPlay auf iPhone und iPad tief ins System integriert. Andere Streaming-Protokolle funktionieren nur dann, wenn die jeweilige App sie selbst unterstützt. Ein YouTube-Video lässt sich also per Cast-Symbol auf ein Google-TV-Gerät schicken, ein systemweiter Ersatz für AirPlay ist das aber nicht.
Genau das könnte sich mit iOS 27 ändern. Nutzer in der EU sollen dem Bericht zufolge künftig auch Dienste wie Google Cast als Standardlösung für die Ausgabe von Videos, Fotos oder Musik auf Fernseher, Lautsprecher und Streaming-Geräte festlegen können. Das wäre vor allem in Haushalten interessant, in denen zwar Chromecast, Google TV oder entsprechende Smart-TVs vorhanden sind, aber kein Apple TV.
AirPlay nicht mehr allein
Für iPhone-Nutzer wäre die Öffnung praktisch. Google Cast ist in vielen Fernsehern, Streaming-Sticks und Hotel-Lösungen verbreitet. Apple arbeitet zwar selbst an besseren AirPlay-Erlebnissen, etwa mit AirPlay in Hotels, in der Praxis trifft man unterwegs aber weiterhin häufig auf Geräte, die eher Google Cast als AirPlay anbieten.
Ganz neu ist das Zusammenspiel von iPhone und Chromecast nicht. Schon vor Jahren ging es bei uns um Googles Cast-Schnittstelle für iOS-Apps. Der Unterschied wäre nun die tiefere Integration in iOS selbst. Statt einzelner App-Lösungen könnte Apple eine zentrale Schnittstelle bereitstellen, die mehrere Streaming-Protokolle gleichberechtigt behandelt.
EU-Vorgaben als Auslöser
Der Schritt dürfte weniger aus plötzlicher Begeisterung für offene Schnittstellen entstehen, sondern aus den Vorgaben des Digital Markets Act. Die EU verlangt von großen Plattformbetreibern mehr Interoperabilität. Apple bietet Entwicklern in der EU bereits ein Verfahren an, um den Zugriff auf Hardware- und Softwarefunktionen von iOS und iPadOS zu beantragen.
Passend dazu hatte die EU schon im vergangenen Jahr konkretisiert, dass Apple iOS stärker öffnen muss. Bei uns war damals bereits Thema, dass auch Alternativen zu AirDrop und AirPlay ermöglicht werden sollen. Ob Google Cast tatsächlich direkt zum Start von iOS 27 verfügbar wird, bleibt offen. Falls Apple die Funktion wie andere DMA-Anpassungen behandelt, dürfte sie zunächst auf Nutzer in der Europäischen Union beschränkt bleiben.
Ich hatte mich vor kurzem mit GrapheneOS auseinandergesetzt. Eigentlich kann ich meinen Alltag ganz gut damit bestreiten, wo es klemmt war die Übertragung von Audio auf die HomePod Minis.
Was ist jetzt nicht ganz rauslesen konnte, ob dieses Problem, mit der im Artikel genannten Öffnung, dadurch behoben wird.
Wünschen würd ich es mir damit die Abhängigkeit zu einem Ökosystem weniger wird…
Kann Google Cast etwas besser als AirPlay? Wie werden Audio-Daten übertragen, auch komprimiert?
AirPlay 1 überträgt in CD Qualität. AirPlay 2 stets in AAC 256 kbit/s. Es sei denn es handelt sich beim Ziel um ein Apple TV oder HomePod. Dann zieht der sich die Daten direkt aus dem Netz. Dann entsprechend der eingestellten Qualität. Ich weiss nicht genau wie Google das handhabt. Gehe aber von einer verlustbehafteten Kompression aus.
Ja, das weiß ich alles soweit. Deshalb ja die Frage nach Google Cast.
https://www.google.com/search?q=unterschied+daten%C3%BCbertragung+airplay+und+chromecast&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-de&client=safari
Sollte es fa nicht mal einen Standard auf Matter Basis geben?
Wir brauchen keine Konkurrenz. Wir brauchen einen Standard
+1
Gab und gibt es doch seit Ewigkeiten:
Bluetooth und wifi/ Wi-Fi Direct.
Apple und Google wollten nicht.
Daher brauchen wir Konkurrenz UND Standards!!
Sehr gut. Es nervt im Ökosystem eingeschlossen zu sein.
Dann geh in ein anderes System
Denk mal zwei Sekunden nach. Vielleicht merkst du dann was.
Nö, ich bevorzuge Freiheit im iOS.
Und wenn für dich der einzige Grund für Apple das geschlossene System ist welches die anderen Wettbewerber diskriminiert, solltest du dir Gedanken machen, ob du unter dem Stockholmsyndrom leidest.
Genau! Dieses ewige geheule „Ich will ein offenes System“ Jeder der Apple HW nutzt wusste von vornherein worauf man sich einläßt. Diejenigen, die das jetzt verteufeln sind nichts anderes als Pharisäer.
@Bobtail:
Ich hatte schonmal einen original Mac trotz des propertären systems. War damals selbst mit Mini-SW Bildschirm einfach mit das Beste, bis halt der Amiga kam – dann war ich weg.
Ich bin dann wieder zu Apple ( iPhone ) zu einer Zeit zurückgekehrt, wo z.B. auch Safari noch für Windows zu haben war. Natürlich wusste ich, dass ich mich wieder anstrengen muss um mit dem Apple System zu arbeiten, da es ja einfach nicht auf Kooperation ausgelegt.
Am Ende muss man halt immer wieder abwägen, wie viel Schmerz man sich mit dem System antun möchte und ob der Rest noch gut genug für diesen Schmerz ist.
Da ist dies hier einfach eine gute Nachricht. Apple wird höher springen, wenn es Konkurrenz in Europa zulassen muss. Daher freuen mich solche Nachrichten als iPhone user.
Ich hoffe, dass wir auch bald jegliche Suchmaschine in Apples Safari nutzen können.
P.s. besonders schmerzhaft werden halt solche Kastrationen von Apple, wenn bei älteren Geräten nichts mehr geupdatet wird, aber Apple die Konkurenz ausgeschlossen hat.
So kann man wegen nicht aktuellem Webbrowser bald die ersten iPad Airs nur noch als Türstopper verwenden.
Die EU macht echt viel für ihre Einwohner.
Schon mal eine Kosten-Nutzen Rechnung erstellt?
@martin: ich ja, Du auch?
Wie berechnest Du Frieden und Sicherheit?
Wirtschaftswissenschaftler betonen außerdem immer wieder, dass Deutschland als exportorientierte Nation wie kaum ein anderes Land vom EU-Binnenmarkt und dem Wegfall von Zöllen und Handelsbarrieren profitiert.
Der finanzielle Gewinn durch den freien Handel und den gemeinsamen Markt übersteigt die direkten Nettozahlungen in den Brüsseler Haushalt um ein Vielfaches.
Jep, lohnt sich.
… für Konzerne und deren Anteilseigner auf jeden Fall.
Genau so es es!
Richtig Dirk! Danke EU!
Irgendwie habe ich erhebliche Zweifel dass hier eine tatsächlich nutzbare Lösung herauskommt. Da es eine EU Extrawurst ist, gehe ich davon aus das Apple alles tun wird damit dies nicht nutzbar sein wird.
Apple wird einen Weg finden es regelkonform zu implementieren und gleichzeitig maximal unbenutzbar zu machen.
Genau so.
Ich möchte nicht nicht dass, keine Apple User, auf den Genuss kommen AirPlay zu verwenden. Ich zahle schließlich nicht umsonst soviel Geld!
Ich hoffe mal das war jetzt Apple’s blöde Autokorrektur. Wenn nicht, dann kann ich nur sagen, Geld ersetzt kein Hirn.
Doch, genau das tust Du bereits.
Hättest das Geld doch lieber in Bildung investiert…
Grundsätzlich nicht verkehrt…
Aber „Systemweit“ !?
Hoffe das Apple das ganze besser lösen wird als bei der Öffnung für Smartwatch, Kopfhörer usw.
Die Kollegen von Lady und Sir Apfelot
haben das in dem Video
„iOS 26.5 ist anders: diesmal sind deine Daten dran“ ganz gut erklärt.
Hier geht es zwar um AirPlay, aber die Problematik lässt sich adaptieren!
Die Damen und Herren in Brüssel
sollten mal ein gang runterfahren.
Öffnung ja, aber Brüssel muss auch den Drittherstellern einen (Datenschutz wahrenden) Riegel vorschieben!
Das kann ja die EU sehr gut *Ironie