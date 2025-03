Neue EU-Vorgaben konkret: Hier muss Apple iOS jetzt umbauen

Im Rahmen der Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) hat die Europäische Kommission heute konkret gemacht, wie sie sich eine bessere Interoperabilität von Apples Mobilgeräten vorstellt. Die neu definierten Vorgaben betreffen vor allem das Zusammenspiel externer Geräte mit iPhones und iPads.

➡️ Nine iOS connectivity features

Device manufacturers will have new opportunities to bring innovative products to the market, improving the user experience for consumers based in Europe.

Connected devices of all brands will work better with iPhones.

