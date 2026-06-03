Fotos einfach zwischen iPhone und Android-Geräten tauschen

Apple und Google rücken auch, wenn es darum geht, Dateien zwischen Android und iOS auszutauschen, weiter zusammen. Bereits im Februar hatte Google angekündigt, das im vergangenen Jahr eingeläutete Zusammenspiel zwischen AirDrop und Googles Quick Share weiter auszubauen. Jetzt teilt Google mit, dass Quick Share ab sofort in vollem Umfang mit Apples AirDrop kompatibel ist.

Die Funktionserweiterung kommt mit dem aktuellen Android Feature Drop, also der neuesten Android-Version für kompatible Geräte, und wird derzeit schrittweise freigegeben.

Diese Geräte werden unterstützt

Auf der Liste der unterstützten Modelle finden sich unter anderem die Galaxy-Geräte von Samsung ab der Version S24, das Xiaomi 17T Pro und das OnePlus 15 sowie verschiedene Modelle von Oppo, Vivo und Honor. Darüber hinaus sollen in Kürze auch das Motorola RAZR Fold 2026, die Oppo Find X8 Series und das Honor Magic8 Pro unterstützt werden. Die Pixel-Telefone von Google werden natürlich ebenso unterstützt und waren bereits von Beginn an mit dabei. Wer mitspielen will, muss mindestens über ein Pixel 8a verfügen.

Dateiaustausch in beide Richtungen

Der einfache Versand von Fotos, Videos und Dokumenten ist in beide Richtungen möglich. iPhone-Besitzer kennen das vertraute AirDrop-Interface und auf Android-Geräten sieht die Quick-Share-Oberfläche ähnlich aus. Ein in der Nähe befindliches und für den Empfang konfiguriertes iPhone erscheint dort gleichwertig wie ein Android-Gerät oder ein Computer als potenzielles Ziel.

Damit Android-Nutzer Dateien an ein iPhone senden können, ist es wichtig, dass man dass Gerät in den AirDrop-Einstellungen für alle Nutzer sichtbar macht. Wählt dazu in den AirDrop-Einstellungen die Option „10 Minuten für alle“.

Die Möglichkeit zum einfachen Dateiaustausch zwischen iOS- und Android-Geräten baut auf einer engeren Kooperation zwischen Apple und Google. Die beiden Hersteller haben gemeinsam an einem technischen Unterbau gearbeitet und dabei hohe Sicherheitsstandards zugrunde gelegt. Die Umsetzung soll sämtlichen Anforderungen an die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer gerecht werden.