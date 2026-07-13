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"Alles-drin-App" fürs Auto

ADAC Drive zeigt jetzt Tempo, Maut und Umweltzonen
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Der ADAC baut seine Drive-App weiter aus und will möglichst viele Funktionen mit Bezug aufs Autofahren und den Straßenverkehr unter einem Dach versammeln. Dass das nicht immer klappt wie geplant, haben wir Ende vergangenen Jahres gesehen. Da musste der Automobilclub den zuvor angekündigten „Spritpreis-Alarm“ für unbestimmte Zeit auf Eis legen. Stattdessen erhält die App nun andere neue Funktionen.

ADAC Drive ist urpünglich als Spritpreis-App gestartet, bietet inzwischen jedoch deutlich mehr Funktionen. Insbesondere die Navigationsfunktionen werden regelmäßig erweitert. So bietet die Anwendung beispielsweise die Möglichkeit, auch Wohnmobile und Gespanne inklusive deren Abmessungen und Gewicht für die Routenberechnung zu hinterlegen. Auch Wetterinformationen entlang der geplanten Route gehören inzwischen zum Funktionsumfang.

Neue Navi-Funktionen

Mit dem neu verfügbaren Update auf Version 6.9.0 ist die Möglichkeit hinzugekommen, während der Navigation auch Geschwindigkeitsinformationen anzuzeigen. Dabei werden sowohl das aktuelle Fahrtempo als auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt.

Adac Drive

Im Zusammenhang mit den Navigationsfunktionen sind auch die neu integrierten Infos zu Umweltzonen und Mautgebühren hilfreich. Im Übersichtsfenster zu einer Routenberechnung findet sich jetzt der Eintrag „Umweltzonen & City-Maut“, über den man detaillierte Infos zu den Regeln und Gebühren der auf der Fahrtstrecke befindlichen Städte abrufen kann.

Parkposition in der App speichern

Eine weitere Neuerung ist die Anzeige des geparkten Fahrzeugs. Dergleichen kennen wir von den Standard-Apps von Apple und Google. Man kann den Ort, an dem man sein Auto abgestellt hat temporär hinterlegen und bei Bedarf auch eine Fußgängernavigation zurück zum Auto starten.

ADAC Drive lässt sich kostenlos laden und verwenden. Mitglieder des Automobilclubs können sich in der App anmelden und auf Komfortfunktionen wie die Synchronisierung von Favoriten und Routen zugreifen.

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ADAC Drive: Tanken Laden Route
ADAC Drive: Tanken Laden Route
Entwickler: ADAC e.V.
Preis: Kostenlos
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13. Juli 2026 um 15:42 Uhr von chris Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • zeigen google-maps, adac – und vielleicht sogar apple karten (glaub es aber eher nicht :D) die Umweltzonen bzw. die Warnung davor auch an, wenn man in der Routenplanung ist, oder erst, wenn man schon kurz davor ist, in die Zone einzufahren?
    Hab tatsächlich noch nie bemerkt, dass apple karten das machen würde – oder es waren nie Umweltzonen dabei..

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  • In der letzten Version ging CarPlay nur wenn man sich als ADAC Mitglied angemeldet hat. Bin mal gespannt wie es bei dieser ist

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    • Die ADAC-App funktioniert bei mir auch mit Carplay, obwohl ich kein ADAC-Mitglied bin. Richtig ist aber, dass viele Funktionen mit der Registrierung beim ADAC gekoppelt ist, die jedoch völlig kostenlos ist.

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  • Braucht alles seine Zeit beim ADAC. Bei den Spritpreisen:
    Zwischen 17 und 23 Uhr sparst du voraussichtlich am meisten.
    Genau!

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  • Das Routing für Gespanne ( z.B. mit dem Wohnwagen nach Italien) ist unterirdisch. Schlägt ständig irgendwelche Passstraßen vor

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