Massiver Vertrauensverlust: „Mit Apple anmelden“ als Waffe im Epic-Streit

Der Rechtsstreit zwischen Apple und dem Spiele-Publisher Epic bringt immer mehr Entwickler auf die Barrikaden. Diesen fällt es, unabhängig vom Diskurs über die Höhe der von Apple geforderten Umsatzbeteiligung, immer schwerer Verständnis für die Reaktion Cupertinos auf den Richtlinienbruch der Fortnite-Macher aufzubringen.

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020