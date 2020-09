Apple vs. Epic: Gegenklage zeichnet das Bild vom dreisten Raffke

Im App Store-Streit zwischen Apple und dem Spiele-Publisher Epic hat der iPhone-Konzern jetzt zum Gegenschlag ausgeholt und seinerseits eine Klage (PDF) eingereicht, die Epic nicht nur einen dreisten Vertragsbruch vorwirft, sondern auch Schadensersatz vom einstigen Vorzeige-Partner verlangt.



Und Apples Klageschrift hat es in sich. Über Jahre hinweg, so Apple schon im einleitenden Absatz, hätte Epic von den enormen Ressourcen profitiert, die Apple in den App Store investieren würde und alle Vorteile ausgenutzt, die der App Store zu bieten habe: die Entwickler-Werkzeuge, Apples Software, die Marketingmöglichkeiten und die Kundenreichweite des Software-Kaufhauses.

Entwickler profitieren, Apple investiert

Dabei lässt Apple keine Gelegenheit aus zu unterstreichen, dass der App Store vor allem durch das eigene Engagement zu seiner heutigen Grüße heranwuchs. Ohne die immensen Investitionen Apples wären hier weder 27 Millionen App-Entwickler aktiv, noch könnten diese ihre Produkte einer Milliarde Kunden in 175 Ländern anbieten.

In der Klageschrift ist Apple dabei so sehr damit beschäftigt aufzuzählen, was man alles für die Entwickler tun würde, dass man fast zu vergessen scheint wie wichtig die Entwickler ihrerseits für den Erfolg von iPhone und iPad waren (und sind).

So führt Apple unter anderem an, dass Epic für seinen Fortnite-Titel mehr als 400 Programmierschnittstellen Apples angesprochen habe sowie zahlreiche von Apple bereitgestellte Frameworks und Klassen und fünf verschiedene Versionen von Apples Software Development Kit genutzt hätte.

Eine Textpassage, die schlicht den Entwickler-Alltag beschreibt, aus Perspektive der Apple-Anwälte allerdings so klingt als habe sich Epic so über die Maßen an einem mit ausgesuchten Leckerbissen geschmückten All-You-Can-Eat-Büffet bedient, dass andere Entwickler hungrig nach Hause gehen mussten. Apple schreibt: