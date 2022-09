Mangelnde Nachfrage: Vodafone stellt Curve Tracker, Curve Bike und Neo Kids Watch ein

Ungewöhnlich war bei den Geräten des Smart-Tech–Portfolios unter anderem der Vertriebsweg. Vodafone verkaufte die Geräte direkt über amazon.de und bot die Hardware inklusive einer in über 100 Ländern nutzbaren Daten-Flatrate an, die pauschal für zwei Jahre im Voraus berechnet wurde und ohne Laufzeitverträge, Service-Verlängerungen oder automatische Abbuchungen einherging.

Insert

You are going to send email to