Eufy S340 Smart Sock im Video: Babyphone mit Tracking-Socken und App

Sobald Veränderungen registriert werden, über die die Eltern im Nebenzimmer in Kenntnis gesetzt werden sollten, etwa ein plötzlich unruhiger Schlaf, ein lautes Störgeräusch im Kinderzimmer oder ein Temperaturabfall, meldet sich die iPhone-Applikation per Push-Mitteilung – die Basisstation reagiert mit einer roten Info- Beleuchtung.

Der auf Überwachungskameras mit App-Anbindung spezialisierte Anbieter Eufy hat ein neues Babyphone mit integriertem Echtzeit-Tracking für Neugeborene vorgestellt und bietet den sogenannten Eufy S340 Smart Sock bereits in den Vereinigten Staaten an Verkaufspreis dort: 329,99 US-Dollar.

