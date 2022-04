„Luca Pay“ kommt: Kontakterfassung stoppt, App wird Restaurant-Guide

Das Angebot der Luca-App stand in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik. Neben den hohen Kosten, die die Macher von den Bundesländern für den Betrieb der App forderten, wurde unter anderem die Unsicherheit der Infrastruktur und die Zweckentfremdung der Nutzerdaten angeprangert. Eine Übersicht aller kleinen und großen Patzer lässt sich luca.fail einsehen.

Ein riesiger Kundenstamm der fortan mit zusätzlichen Angeboten monetarisiert werden soll. So haben die Luca-Verantwortlichen den bevorstehenden Start von „Luca Pay“ angekündigt. Eine Bezahlfunktion die das Zahlen in Luca-Standorten ermöglichen soll.

Hintergrund dürften die in vielen Bundesländern bereits ausgelaufenen oder in kürze auslaufenden Verträge zwischen Luca und der öffentlichen Hand sein. Hier hatten mehrere Bundesländer zuletzt mitgeteilt, die kostspieligen Luca-Lizenzen nicht erneuern zu wollen. In Berlin erklärte man bereits im Januar , dass man Luca in Zukunft nicht mehr einsetzen werde.

Insert

You are going to send email to