Berlin kündigt Luca, Corona-Warn mit neuen Funktionen

Der erst vor kurzem eingeführte Papierkorb der Corona-Warn-App zeigt fortan die voraussichtlichen Löschdaten der verworfenen Zertifikate an. Die Text-Hinweise, wie sich Nutzer bei einem positiven Testergebnis zu verhalten haben, wurden in Teilen neu formuliert und überarbeitet.

Und das Update dürfte vor allem in Berlin gern gesehen sein. In der Hauptstadt wird die Luca-Applikation demnächst wieder aus Veranstaltungsbranche und Gastronomie verschwinden. Nach Angaben des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist aktuell geplant , den im März auslaufenden Jahresvertrag nicht weiter zu verlängern.

In der Hauptstadt hat man sich gegen eine Verlängerung der Nutzungslizenz der privatwirtschaftlichen Luca-Anwendung entschieden. Die offizielle Corona-Warn-Applikation der Bundesregierung lässt sich heute in der neuen Version 2.17.1 aus dem App Store laden.

