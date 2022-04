WhatsApp: Communities und mehrere neue Funktionen im Anmarsch

Als beispielhaftes Einsatzgebiet der neuen WhatsApp Communities führt die für WhatsApp und Facebook gleichermaßen verantwortliche Konzernmutter Meta eine Schule an: In dieser könnte der Schulleiter Communities dafür einsetzen, alle Eltern seiner Schule zusammenzubringen um unter diesen wichtige Informationen zu verteilen, wäre gleichzeitig aber auch in der Lage Gruppen für Klassen, Aktivitäten außerhalb der Schule und etwa für Freiwilligendienste einzurichten.

Der Rollout der Communities soll mit der gleichzeitigen Bereitstellung neuer Werkzeuge zur Gruppen-Administration erfolgen, die unter anderem neue Hinweis-Nachrichten an alle Community-Mitglieder und das Zuspielen von Gemeinschaftsnachrichten an ausgewählte Gruppen ermöglichen.

WhatsApp Communities dient dazu mehrere Gruppen unter einem gemeinsamen Dach zu versammeln. So könnte ein Fitness-Studio eine Community administrieren, in der sowohl die Yoga-Gruppe, als auch die Aerobic-Gruppe und die Lauf-Gruppe vertreten ist. Gleiches gilt für Schulen, die hier Arbeitsgruppen, Leistungskurse und Theatergruppen gemeinsam adressieren könnten.

