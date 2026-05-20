Kundenzufriedenheit: Samsung zieht am iPhone vorbei

Samsung hat Apple in einer aktuellen US-Studie zur Kundenzufriedenheit knapp überholt. Wie Hartley Charlton von MacRumors mit Verweis auf den American Customer Satisfaction Index berichtet, kommt Samsung bei Mobiltelefonen auf 81 von 100 möglichen Punkten. Apple liegt mit dem iPhone bei 80 Punkten knapp dahinter.

Der Abstand ist gering, aber bemerkenswert. Im vergangenen Jahr lagen Apple und Samsung in der ACSI-Auswertung noch gleichauf. Nun bleibt Samsung unverändert bei 81 Punkten, während Apple um ein Prozent auf 80 Punkte fällt. Der Branchendurchschnitt steigt gleichzeitig leicht auf 79 Punkte.

Die Studie basiert auf 26.963 abgeschlossenen Befragungen. Die Teilnehmer wurden zwischen April 2025 und März 2026 per E-Mail kontaktiert. Es handelt sich also um eine US-Auswertung, die nicht automatisch auf den deutschen Markt übertragen werden sollte. Als Stimmungsbild ist sie dennoch interessant, weil Apple beim Thema Kundenzufriedenheit traditionell sehr stark abschneidet.

KI-Funktionen schneiden stark ab

Bemerkenswert ist auch, dass der ACSI erstmals die Zufriedenheit mit KI-Funktionen erfasst hat. Dieser Bereich erreicht branchenweit 85 Punkte und liegt damit fast auf dem Niveau klassischer Grundfunktionen wie Telefonie und SMS. Für Apple ist das ein zweischneidiges Signal: Apple Intelligence ist inzwischen zwar auch in Deutschland verfügbar, der Abstand zu Google und Samsung bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung aber ein Thema.

Faltbare Geräte bleiben Problemfall

Bei aktuellen Flaggschiff-Geräten liegt Samsung ebenfalls vorn. Neue Galaxy-S-Modelle erreichen laut ACSI 84 Punkte, neue iPhone-Modelle 82 Punkte und Googles Flaggschiffe 80 Punkte. Deutlich schlechter schneiden faltbare Smartphones ab: Sie landen im Schnitt nur bei 72 Punkten. Samsung führt dieses Segment zwar mit 80 Punkten an, zugleich beschweren sich Besitzer faltbarer Geräte laut ACSI deutlich häufiger als Nutzer klassischer Smartphones.

Gerade deshalb ist der Ausblick auf Apples erstes Falt-iPhone spannend. Zuletzt hieß es, das iPhone Fold könnte erst im Dezember erscheinen. Sollte Apple tatsächlich in diesen Markt einsteigen, dürfte Cupertino versuchen, genau an den Punkten anzusetzen, die bei bisherigen Faltgeräten für Unzufriedenheit sorgen: Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit.