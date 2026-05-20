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Apple verliert Spitzenplatz

Kundenzufriedenheit: Samsung zieht am iPhone vorbei
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Samsung hat Apple in einer aktuellen US-Studie zur Kundenzufriedenheit knapp überholt. Wie Hartley Charlton von MacRumors mit Verweis auf den American Customer Satisfaction Index berichtet, kommt Samsung bei Mobiltelefonen auf 81 von 100 möglichen Punkten. Apple liegt mit dem iPhone bei 80 Punkten knapp dahinter.

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Der Abstand ist gering, aber bemerkenswert. Im vergangenen Jahr lagen Apple und Samsung in der ACSI-Auswertung noch gleichauf. Nun bleibt Samsung unverändert bei 81 Punkten, während Apple um ein Prozent auf 80 Punkte fällt. Der Branchendurchschnitt steigt gleichzeitig leicht auf 79 Punkte.

Die Studie basiert auf 26.963 abgeschlossenen Befragungen. Die Teilnehmer wurden zwischen April 2025 und März 2026 per E-Mail kontaktiert. Es handelt sich also um eine US-Auswertung, die nicht automatisch auf den deutschen Markt übertragen werden sollte. Als Stimmungsbild ist sie dennoch interessant, weil Apple beim Thema Kundenzufriedenheit traditionell sehr stark abschneidet.

KI-Funktionen schneiden stark ab

Bemerkenswert ist auch, dass der ACSI erstmals die Zufriedenheit mit KI-Funktionen erfasst hat. Dieser Bereich erreicht branchenweit 85 Punkte und liegt damit fast auf dem Niveau klassischer Grundfunktionen wie Telefonie und SMS. Für Apple ist das ein zweischneidiges Signal: Apple Intelligence ist inzwischen zwar auch in Deutschland verfügbar, der Abstand zu Google und Samsung bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung aber ein Thema.

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Faltbare Geräte bleiben Problemfall

Bei aktuellen Flaggschiff-Geräten liegt Samsung ebenfalls vorn. Neue Galaxy-S-Modelle erreichen laut ACSI 84 Punkte, neue iPhone-Modelle 82 Punkte und Googles Flaggschiffe 80 Punkte. Deutlich schlechter schneiden faltbare Smartphones ab: Sie landen im Schnitt nur bei 72 Punkten. Samsung führt dieses Segment zwar mit 80 Punkten an, zugleich beschweren sich Besitzer faltbarer Geräte laut ACSI deutlich häufiger als Nutzer klassischer Smartphones.

Gerade deshalb ist der Ausblick auf Apples erstes Falt-iPhone spannend. Zuletzt hieß es, das iPhone Fold könnte erst im Dezember erscheinen. Sollte Apple tatsächlich in diesen Markt einsteigen, dürfte Cupertino versuchen, genau an den Punkten anzusetzen, die bei bisherigen Faltgeräten für Unzufriedenheit sorgen: Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit.
20. Mai 2026 um 18:08 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • So ein Quatsch! Ist doch alles nur gefaked. Apple wird immer Nr. 1 bleiben.

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  • Wenn IOS auf ein anderes Gerät funktionieren würde, würde ich auch das Gerät wechseln. Es gibt eindeutig bessere Geräte als iPhone. Seit iPhone 12 bzw. 13 so gut wie nichts geändert. Außer ständig bessere Kamera bessere Sensoren etc.

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      • Fingerabdrucksensor zurückbringen. Jedes 50 € Android hat heutzutage Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung. Warum schafft man 600 € iPhone das nicht?

      • Z.B. Schnelleres laden, Größerer Akku und Fingerabdruck.

      • Vor allem Fingerabdrucksensor hinter dem Bildschirm.
        Gibt’s bei Samsung (und anderen) schon seit Jahren.

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      • Ja, die orthographischen Grundkenntnisse lassen im allgemeinen stark nach ….

      • Im Allgemeinen und im Besonderen auch.

      • Kommt schon mal vor, dass man die eine oder andere Grammatik nicht ganz korrekt trifft, wenn man acht Sprachen mündlich und schriftlich beherrscht. Ich bitte daher um etwas Nachsicht.
        Und bevor noch die Frage kommt: Es handelt sich um Spanisch, Thailändisch, Französisch, Chinesisch, Türkisch, Deutsch und Englisch.

      • Es ist durchaus bemerkenswert, mit welcher Hingabe sich manche Menschen der orthographischen Feinjustierung fremder Beiträge widmen. Fast könnte man meinen, es handle sich um ein gesellschaftlich unverzichtbares Korrektiv.
        Ich hingegen finde es eher faszinierend, wie viel Energie in derartige Nebensächlichkeiten investiert wird, während es doch an wirklich relevanten Themen selten mangelt.
        Aber nun gut jeder setzt seine Prioritäten dort, wo er den größten persönlichen Mehrwert erkennt.

  • Verstehe die fast schon Besessenheit von diesen Samsung Geräten nicht. Muss in der Firma eines der zwar kleinen Geräte nutzen – aber einfach nur schrecklich. Ständig will er dass ich neben der Google ID auch noch mit einer Samsung ID anmelde, von der Performance ganz zu schweigen. Wechseln jetzt zu Motorola, hoffe da ist es besser

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  • Fred Aaron Blake

    Das liegt vielleicht auch daran, dass Apple in der Qualität stark nachgelassen.

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  • Ne danke. Ich muss mich beruflich schon mit so einer samsung Android Möhre rum ärgern……niemals privat! Immer nur iphone. Und das schon seit der 1. Serie!

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  • Bin ich froh das ich beruflich auch ein iPhone nutze, aber dafür müssen wir Windows Laptops nutzen.

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  • Spannend…
    Die 17er verkaufen sich wie kein anderes Gerät überhaupt!
    Apple zieht mit Samsung gleich, überholt sogar, was den größten Hersteller von Smartphones angeht.
    Das Ökosystem ist stark wie nie.

    Aber diesem Bericht zufolge mag die Kundschaft das Samsung mehr?! Hm… seltsame knapp 30.000 Leute – mich würde interessieren, wie viele davon jeweils beide Geräte kennen.

    Mit iOS27 sollte sich das Meinungsbild aber sicherlich deutlich zum Apfel verschieben.

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  • Oje, eine Meldung welche die Fanboys aber mächtig triggert.
    Die Umfrage ist halt so – morgen kommt eine welche Apple vorne sieht….
    Ich bezweifle aber das Samsung Nutzer da genauso dünnhäutig reagieren.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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