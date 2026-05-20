iOS 27 soll iPhone-Videos automatisch untertiteln

Apple will Videos für hörgeschädigte Menschen automatisch mit Untertiteln versehen. Die neue Funktion gehört zu den jetzt vorgestellten Bedienungshilfen, die im Laufe des Jahres auf Apples Plattformen starten sollen.

Apple spricht von „generierten Untertiteln“, die gesprochene Inhalte automatisch transkribieren, wenn ein Video bislang keine Untertitel mitbringt. Das soll nicht nur bei auf dem iPhone aufgenommenen Clips funktionieren, sondern auch bei Videos, die von Freunden oder Familie geschickt wurden, sowie bei online gestreamten Inhalten.

Die Funktion erinnert damit ein wenig an den praktischen Moment, in dem man ein Video schauen will, aber gerade niemanden mit Ton belästigen möchte. Statt wild an der Lautstärke zu fummeln oder auf schlecht platzierte Untertitel-Schalter zu hoffen, soll das Betriebssystem den gesprochenen Inhalt künftig selbst erfassen und lesbar machen.

Untertitel direkt auf dem Gerät

Apple betont, dass die Erkennung direkt auf dem Gerät erfolgt. Die Untertitel sollen also mithilfe von On-Device-Spracherkennung erstellt werden und damit unter Wahrung der Privatsphäre entstehen. Unterstützt werden sollen iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Die Darstellung der Untertitel lässt sich laut Apple im Wiedergabemenü oder in den Einstellungen anpassen.

Die Neuerung ist Teil eines größeren Pakets neuer Bedienungshilfen, das Apple mit Apple Intelligence verbindet. In Deutschland ist Apples KI-Paket seit iOS 18.4 offiziell verfügbar, auch wenn einzelne Funktionen weiterhin regional oder sprachlich eingeschränkt bleiben.

Deutschland wohl nicht sofort dabei

Ganz ohne Einschränkungen startet daher auch die neue Untertitel-Funktion nicht. Wie es von offizieller Seite heißt, ist der Start zunächst auf Englisch in den USA und Kanada begrenzt. Für deutsche Nutzer dürfte also vorerst abzuwarten sein, wann Apple die automatische Transkription auch für Deutsch freigibt.

Vorgestellt werden dürfte iOS 27 im Rahmen der WWDC. Apple hat bereits bestätigt, dass die Entwicklerkonferenz am 8. Juni beginnt. Dann wird auch iOS 27 offiziell erwartet.