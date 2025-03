Apple Intelligence ist da: iOS 18.4 steht zum Download bereit

Apple hat die neue Version seines mobilen Betriebssystems iOS 18.4 veröffentlicht. Das Update steht ab sofort zum Download bereit und bringt mehrere Neuerungen mit sich. Im Fokus steht die Einführung von Apple Intelligence auf Geräten in Deutschland und weiteren Regionen.

Apple Intelligence weltweit verfügbar

Mit dem Update auf iOS 18.4 sowie den ebenfalls veröffentlichten iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 erweitert Apple die Verfügbarkeit seiner KI-basierten Funktionen erheblich. Apple Intelligence ist nun in zahlreichen Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtem Chinesisch, verfügbar. Darüber hinaus unterstützt Apple Intelligence lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien. Dies ermöglicht Nutzern in fast allen Regionen weltweit den Zugriff auf die neuen Funktionen.

Erstmals profitieren auch iPhone- und iPad-Anwender in der Europäischen Union von Apple Intelligence. Zudem erreicht die KI-Integration eine neue Plattform: die Apple Vision Pro.

Schreibtools: Neue Funktionen zur Textverarbeitung

Mit iOS 18.4 führt Apple neue Schreibtools ein, die direkt in Anwendungen zur Verfügung stehen, in denen Texteingaben möglich sind. Diese sollen es Nutzern ermöglichen, Textentwürfe umzuformulieren, zu korrigieren und zusammenzufassen. So bietet die Funktion „Umformulieren“ verschiedene Textversionen an, aus denen die gewünschte Formulierung gewählt werden kann.

Darüber hinaus können Anwender die Option „Korrekturlesen“ nutzen, um Verbesserungsvorschläge für Grammatik und sprachliche Nuancen zu erhalten. Mit der Funktion „Zusammenfassen“ lassen sich längere Textpassagen in eine verkürzte Darstellung umwandeln. Zusätzlich bietet die Einstellung „Änderung beschreiben“ die Möglichkeit, Texte gezielt nach vorgegebenen Kriterien anzupassen.

Die Aktualisierung lässt sich über den Menüpunkt „Softwareupdate“ in den iPhone-Einstellungen laden. Für die Nutzung von Apple Intelligence wird mindestens ein iPhone 15 Pro vorausgesetzt.