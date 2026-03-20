iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 605 Artikel

Zeitplan könnte sich verschieben

iPhone Fold soll erst im Dezember kommen
Artikel auf Mastodon teilen.
39 Kommentare 39

Apple soll noch in diesem Jahr ebenfalls in den Markt für faltbare Smartphones einsteigen. Allgemein wird erwartet, dass wir im September das erste iPhone mit Klappmechanismus zu sehen bekommen. Möglicherweise müssen sich Interessenten jedoch bis in den Dezember gedulden, bevor sie das „iPhone Fold“ auch kaufen können.

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge stammen diese Informationen aus einer für das Finanzunternehmen Barclays erstellten Marktstudie, die auf Informationen von Apple-Zulieferern basiert.

Iphone Foldabable Abmessungen 1

Verschiebung wäre kein Novum

Apple stellt neue iPhone-Modelle traditionell im September vor, in den vergangenen Jahren teils auch im Frühjahr. Eine Verschiebung könnte darauf hindeuten, dass der Zeitplan in diesem Jahr nicht eingehalten werden kann. Dies wäre jedoch nicht zum ersten Mal der Fall. So hat Apple beispielsweise 2017 zunächst das iPhone 8 im September und das iPhone X zwei Monate später auf den Markt gebracht. Beim Mac Pro mussten sich Kaufinteressenten bereits zweimal bis in den Dezember gedulden. 2013 und 2019 hat Apple sich mit der Veröffentlichung des High-End-Rechners bis kurz vor Jahresabschluss Zeit gelassen.

Iphone Foldabable Mockup 1

Neue Modelle im Herbst und Frühjahr

Es wird ohnehin erwartet, dass Apple bei den nächsten iPhone-Modellen mit den bisherigen Gewohnheiten bricht und einen Teil der Geräte statt im September erst im Frühjahr präsentiert. Demnach seien für den Herbst nur noch das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie die Vorstellung des faltbaren iPhone vorgesehen. Im Frühjahr 2027 soll dann neben dem Standardmodell des iPhone 18 möglicherweise auch das iPhone 18e oder eine neue Version des iPhone Air folgen. Der für Barclays tätige Analyst wirft hier zudem noch ein iPhone 18 Plus als mögliche Neuvorstellung in die Runde. Uns erscheint derzeit noch alles, was die von Apple für das Frühjahr 2027 geplanten Modelle angeht, sehr unsicher und spekulativ.
20. März 2026 um 12:10 Uhr von chris Fehler gefunden?


    39 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Das wir ein Klumpen werden. Da wird dann noch ein Fold-Air kommen müssen.

    Antworten Melden

  • Dezember wird sicher stimmen. Die Frage ist nur in welchem Jahr ;)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ein Nachfolger für das Air würde mich freuen, das Fold interessiert mich eher weniger.

    Antworten Melden

  • Ist ja immer Angebot und Nachfrage. Ich weiß ja nicht wie die offiziellen Zahlen der anderen Hersteller aussehen, die solche Geräte anbieten.

    Ob sich das überhaupt lohnt… is sehe persönlich da keine Vorteile. Und mir würde dieser olle Knick stören. Bekomme schon die Krise bei Fusseln xD

    Aber letztendlich entscheidet ja der Markt …

    Antworten Melden

  • Also ich finde das faltbare iPhone interessant, ich bin noch bei iPhone 12 Pro Max und nutzedas noch einige Zeit… aber bei meinem zukünftigen Wechsel werde ich es in Betracht ziehen

    Antworten Melden

  • Da ich gerne Bücher auf dem iPhone lese, wäre ein auffaltbarer Bildschirm für mich tatsächlich interessant.

    Antworten Melden

  • Ein Gerücht, das sich verschiebt, das ist echt nur noch lachhaft.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Finde es interessant, aber wichtig ist mir eine sehr gute Kamera – und das wird beim Fold im Gegensatz zum Pro wohl nicht der Fall sein.

    Antworten Melden

  • Reißerisch diese Überschrift.

    Wer sagt, dass es direkt am nicht einzuhaltenden Zeitplan liegt?
    Vielleicht mal nachgedacht:
    Apple bringt das Pro und Pro Max, möchte diese Geräte verkaufen, und schiebt das Fold deshalb nach hinten – damit sich beide „Klassen“ nicht gegenseitig im Weg stehen.
    Außerdem kurbelt man die Vorfreude an und pünktlich zu Weihnachten (im wichtigsten Quartal) startet das Fold.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Verzögert sich wieder mal … jaja .. alles nicht mehr was es mal war . Egal das wird eh viel zu teuer denke ich . Aber ein iMac 27 oder 32″ das wünsche ich mir.

    Antworten Melden

  • Ich behalte mein iPhone 17Pro Max und kaufe erst nach 3 Jahren wieder ein Neues….

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43605 Artikel in den vergangenen 6775 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven