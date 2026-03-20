Zeitplan könnte sich verschieben
iPhone Fold soll erst im Dezember kommen
Apple soll noch in diesem Jahr ebenfalls in den Markt für faltbare Smartphones einsteigen. Allgemein wird erwartet, dass wir im September das erste iPhone mit Klappmechanismus zu sehen bekommen. Möglicherweise müssen sich Interessenten jedoch bis in den Dezember gedulden, bevor sie das „iPhone Fold“ auch kaufen können.
Dem Apple-Blog MacRumors zufolge stammen diese Informationen aus einer für das Finanzunternehmen Barclays erstellten Marktstudie, die auf Informationen von Apple-Zulieferern basiert.
Verschiebung wäre kein Novum
Apple stellt neue iPhone-Modelle traditionell im September vor, in den vergangenen Jahren teils auch im Frühjahr. Eine Verschiebung könnte darauf hindeuten, dass der Zeitplan in diesem Jahr nicht eingehalten werden kann. Dies wäre jedoch nicht zum ersten Mal der Fall. So hat Apple beispielsweise 2017 zunächst das iPhone 8 im September und das iPhone X zwei Monate später auf den Markt gebracht. Beim Mac Pro mussten sich Kaufinteressenten bereits zweimal bis in den Dezember gedulden. 2013 und 2019 hat Apple sich mit der Veröffentlichung des High-End-Rechners bis kurz vor Jahresabschluss Zeit gelassen.
Neue Modelle im Herbst und Frühjahr
Es wird ohnehin erwartet, dass Apple bei den nächsten iPhone-Modellen mit den bisherigen Gewohnheiten bricht und einen Teil der Geräte statt im September erst im Frühjahr präsentiert. Demnach seien für den Herbst nur noch das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie die Vorstellung des faltbaren iPhone vorgesehen. Im Frühjahr 2027 soll dann neben dem Standardmodell des iPhone 18 möglicherweise auch das iPhone 18e oder eine neue Version des iPhone Air folgen. Der für Barclays tätige Analyst wirft hier zudem noch ein iPhone 18 Plus als mögliche Neuvorstellung in die Runde. Uns erscheint derzeit noch alles, was die von Apple für das Frühjahr 2027 geplanten Modelle angeht, sehr unsicher und spekulativ.
Halte das ganze für ein Gerücht
Na klar, aber offenbar eins mit Substanz.
Weshalb?
Das wir ein Klumpen werden. Da wird dann noch ein Fold-Air kommen müssen.
Dezember wird sicher stimmen. Die Frage ist nur in welchem Jahr ;)
Die Frage ist, kommt es vor Apple AI, welches 2024 versprochen wurde?
Das ist schon lange da was gezeigt wurde. Nur die verbesserte Siri fehlt noch.
+1
Besser nicht raus bringen ….
It’s a phone, a media player and an Internet device. Do you get it?
It’s a….
Also ein IPhone mit IPad und ein M Prozessor?
Das wird vermutlich ein neues OS benötigen bei dem die IOS Apps auf zwei Bildschirmen und auch M Prozessor laufen können. Oder IOS Geräte bekommen auch einen Bildschirm auf der Rückseite?
Das wird ein A20 Pro, kein M.
Du musst es ja nicht kaufen. ;-)
Ein Nachfolger für das Air würde mich freuen, das Fold interessiert mich eher weniger.
Bin ich mehr als bei dir
Me too !
Hatte das Air in der Hand und empfand es als sehr passend. Aber aufgrund der im Vergleich zwischen Preis/Leistung zum Pro wurde es dann doch das Pro.
Wenn da ne bessere Kamera verbaut wird, ist es mehr als nur schick
Die Kamera ist doch die gleiche. Wer kein Weitwinkel oder Zoom nutzt, hat da praktisch keinen Unterschied. Außerdem ist der Preisunterschied doch sehr deutlich, denn vergleichen muss man es aufgrund der Displaygröße eigentlich mit dem Max. Zeichen Air und Pro liegen (Straßenpreis) 400 EUR und Max 520 EUR. Das ist schon sehr viel, für wenig Unterschied.
Also ist es eben doch nicht die gleiche Kamera. Lol
Ist ja immer Angebot und Nachfrage. Ich weiß ja nicht wie die offiziellen Zahlen der anderen Hersteller aussehen, die solche Geräte anbieten.
Ob sich das überhaupt lohnt… is sehe persönlich da keine Vorteile. Und mir würde dieser olle Knick stören. Bekomme schon die Krise bei Fusseln xD
Aber letztendlich entscheidet ja der Markt …
Die haben zwar nur 2,5 % am Gesamtmarkt, aber…
1. hohe Wachstumsraten
2. Sehr stark im Luxussegment (damit größte Gewinnspanne)
3. Samsung hat da mittlerweile 60 % Marktanteil.
Samsung hat 60% Marktanteil… Von einem Rundungsfehler? Muss sich lohnen.
Also ich finde das faltbare iPhone interessant, ich bin noch bei iPhone 12 Pro Max und nutzedas noch einige Zeit… aber bei meinem zukünftigen Wechsel werde ich es in Betracht ziehen
Willkommen im Club, bin hier beim 15 Pro Max und das war definitiv mein letztes Non-Foldable. Wird Zeit für brauchbares Multitasking auf dem iPhone.
Da ich gerne Bücher auf dem iPhone lese, wäre ein auffaltbarer Bildschirm für mich tatsächlich interessant.
Ein Gerücht, das sich verschiebt, das ist echt nur noch lachhaft.
erstmal ohne Falten … das Feature kommt dann später
*rotfl*
Kommt dann per Update :D
@jan
:D
Na die Rückseite ist wohl vom Air geklaut
Finde es interessant, aber wichtig ist mir eine sehr gute Kamera – und das wird beim Fold im Gegensatz zum Pro wohl nicht der Fall sein.
+1
Käme das mit einer guten Kamera wie aus dem Pro, dann würde es mein 15ProMax und mein in die Tage gekommene IPad Mini ablösen.
Reißerisch diese Überschrift.
Wer sagt, dass es direkt am nicht einzuhaltenden Zeitplan liegt?
Vielleicht mal nachgedacht:
Apple bringt das Pro und Pro Max, möchte diese Geräte verkaufen, und schiebt das Fold deshalb nach hinten – damit sich beide „Klassen“ nicht gegenseitig im Weg stehen.
Außerdem kurbelt man die Vorfreude an und pünktlich zu Weihnachten (im wichtigsten Quartal) startet das Fold.
Jenau, șo is it!
Mir ganz egal wann das kommt.
+1
Verzögert sich wieder mal … jaja .. alles nicht mehr was es mal war . Egal das wird eh viel zu teuer denke ich . Aber ein iMac 27 oder 32″ das wünsche ich mir.
Ich behalte mein iPhone 17Pro Max und kaufe erst nach 3 Jahren wieder ein Neues….
Frage ist wie billig es wird ?