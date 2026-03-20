iPhone Fold soll erst im Dezember kommen

Apple soll noch in diesem Jahr ebenfalls in den Markt für faltbare Smartphones einsteigen. Allgemein wird erwartet, dass wir im September das erste iPhone mit Klappmechanismus zu sehen bekommen. Möglicherweise müssen sich Interessenten jedoch bis in den Dezember gedulden, bevor sie das „iPhone Fold“ auch kaufen können.

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge stammen diese Informationen aus einer für das Finanzunternehmen Barclays erstellten Marktstudie, die auf Informationen von Apple-Zulieferern basiert.

Verschiebung wäre kein Novum

Apple stellt neue iPhone-Modelle traditionell im September vor, in den vergangenen Jahren teils auch im Frühjahr. Eine Verschiebung könnte darauf hindeuten, dass der Zeitplan in diesem Jahr nicht eingehalten werden kann. Dies wäre jedoch nicht zum ersten Mal der Fall. So hat Apple beispielsweise 2017 zunächst das iPhone 8 im September und das iPhone X zwei Monate später auf den Markt gebracht. Beim Mac Pro mussten sich Kaufinteressenten bereits zweimal bis in den Dezember gedulden. 2013 und 2019 hat Apple sich mit der Veröffentlichung des High-End-Rechners bis kurz vor Jahresabschluss Zeit gelassen.

Neue Modelle im Herbst und Frühjahr

Es wird ohnehin erwartet, dass Apple bei den nächsten iPhone-Modellen mit den bisherigen Gewohnheiten bricht und einen Teil der Geräte statt im September erst im Frühjahr präsentiert. Demnach seien für den Herbst nur noch das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie die Vorstellung des faltbaren iPhone vorgesehen. Im Frühjahr 2027 soll dann neben dem Standardmodell des iPhone 18 möglicherweise auch das iPhone 18e oder eine neue Version des iPhone Air folgen. Der für Barclays tätige Analyst wirft hier zudem noch ein iPhone 18 Plus als mögliche Neuvorstellung in die Runde. Uns erscheint derzeit noch alles, was die von Apple für das Frühjahr 2027 geplanten Modelle angeht, sehr unsicher und spekulativ.