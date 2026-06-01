Sirenen und Smartphones läuten zusammen
Katastrophenschutz: NINA-App wird um Zufluchtsorte erweitert
Die Bundesregierung will den Bevölkerungsschutz in Deutschland umfassend ausbauen. Teil eines jetzt beschlossenen Pakts (PDF-Download) sind Investitionen von insgesamt zehn Milliarden Euro bis 2029. Neben neuer Ausrüstung für Einsatzkräfte und einer besseren Krisenvorsorge rückt dabei vor allem das digitale Warnsystem in den Mittelpunkt.
Die Warn-App NINA soll zusätzliche Funktionen erhalten und künftig nicht nur vor Gefahren warnen, sondern auch konkrete Orientierungshilfen für den Ernstfall bieten.
Nach Angaben des Bundes soll das Warnsystem stärker zentralisiert und in Echtzeit steuerbar werden. Ziel ist es, Warnungen schneller und flächendeckender auszulösen, unabhängig davon, ob diese über Smartphones, Sirenen oder andere Kanäle verbreitet werden. Grundlage dafür ist der weitere Ausbau der technischen Infrastruktur des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
NINA soll im Krisenfall mehr Orientierung bieten
Im Zentrum der geplanten Erweiterungen steht die Warn-App NINA. Sie soll künftig Hinweise auf öffentliche Zufluchtsorte bereitstellen. Nutzer könnten damit im Gefahrenfall nicht nur eine Warnmeldung erhalten, sondern auch Informationen darüber, welche Anlaufstellen in ihrer Umgebung zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus soll die Anwendung für sogenannte CBRN-Lagen weiterentwickelt werden. Die Abkürzung steht für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren. Solche Szenarien stellen besondere Anforderungen an die Informationsvermittlung, da Schutzmaßnahmen häufig von der Art der Gefahr abhängen. Die App soll deshalb künftig stärker auf konkrete Handlungsempfehlungen ausgerichtet werden.
Die geplanten Maßnahmen knüpfen an die Entwicklung der vergangenen Jahre an. Nachdem der bundesweite Warntag 2020 erhebliche Schwächen bei der Alarmierung offengelegt hatte, wurden zahlreiche Verbesserungen angestoßen. Später folgte die Einführung von Cell Broadcast als zusätzlichem Warnkanal.
Sirenen und Smartphones läuten zusammen
Parallel zur Weiterentwicklung der App setzt der Bund den Ausbau des Sirenennetzes fort. Bis 2027 soll eine zentrale Ansteuerung der Sirenen über das bundesweite Warnsystem möglich sein. Warnungen könnten dann zeitgleich auf Smartphones erscheinen und über Sirenen verbreitet werden.
Der Ansatz verfolgt das Ziel, mehrere Kommunikationswege miteinander zu verknüpfen. Während Cell Broadcast nahezu alle kompatiblen Mobiltelefone erreicht, bieten Apps wie NINA zusätzliche Informationen und Verhaltenshinweise. Erst im vergangenen Jahr hatte das BBK die Reichweite der Anwendung als ausbaufähig bezeichnet. Zuletzt wurde NINA zudem um Polizeimeldungen erweitert.
Top. Richtig gut.
Die schaffen ja seit Jahren nicht einmal einen Kennzeichenzähler.
Kann einzelne Apps (wie Nina, Katwarn usw.) eigentlich vor dem Auslagern schützen, ohne die Auslagern-Funktion komplett zu deaktivieren?
In der Regel öffnet man die ja nie, will sie aber dennoch dauerhaft auf dem Gerät wissen.
Du könntest in der Kurzbefehle-App eine Automation einrichten, um die Warnapp z.B. monatlich einmal zu öffnen, um sie vor der Auslagerung zu bewahren.
Ich bin im kalten Krieg in den 70er und 80er Jahren in West-Berlin aufgewachsen. Ich verstehe wirklich nicht, was man daran gut finden kann, wenn wir uns in der Gesellschaft wieder für Millionen Euro für Katastrophen aufrüsten. Das ist doch nur erschreckender Bankrott!
Die Katastrophen sind noch teurer.
Und West-Berlin als Insel damals taugt kaum als gutes Beispiel
Denkste, gerade wir West-Berliner und damit schließe ich die zugereisten Wehrflüchtigen der Bundesrepublik Deutschland dieser Zeit aus, waren sowas von ständig mitten drin im kalten Krieg. Wir lebten mit dem totalen Untergang tagtäglich. Die Westdeutschen lebten doch nur in ihrem eigenen Lummerland. Was an Katastrophenschutz nach der Berlin-Blockade (Juni ’48 bis Mai ’49) und erst recht nach dem Mauerbau (August ’61) im Westteil der Stadt aufgebaut wurde, war beispielhaft. Das wurde alles in den neunziger Jahren vernichtet, weil man sich dermaßen arrogant in Sicherheit wog, nachdem die UdSSR und der Warschauer Pakt zusammengebrochen waren. Viele Ur-West-Berliner und interessanter Weise auch viele DDR-Bürger der Kriegskindergeneration warnten noch in den anfänglichen neunziger Jahren davor, Russland diplomatisch herablassend zu behandeln und den Katastrophenschutz schleifen zu lassen. Was wir jetzt wieder alle teuer als „Katastrophenschutz“ bezahlen müssen, ist das Resultat von massiven Fehlentscheidungen auf diversen Ebenen einer Bonner und später nach 1999 mehrerer Berliner Bundesregierungen.
Berlin war immer schon ne Katastrophe. Ist notmal ;)))
Ein sehr qualifiziertes Statement. Danke dafür.
Das ist richtig! Leider gibt es im Osten einen Irren, dem im Westen ein anderer Irrer gegenüber steht. Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zum Katastrophenschutz leider wieder erforderlich.
Da wird wieder richtig Geld zum Fenster rausgeschmissen. Im Ernstfall wird das Mobilfunknetz nicht mehr funktionieren. Selber die Erfahrung bei der Flut in Erftstadt gemacht.
Für jedes Szenario die richtigen Maßnahmen.
Hast du dir ein Kurbel-Radio gekauft?
Hat bei der Schießerei in der Kirche bei den Zeugen Jehovas damals in Hamburg gut gearbeitet. War mit dem Auto auf dem Heimweg zu der Zeit und wurde gewarnt und umgeleitet. Hoffe das das die Ausnahme bleibt, andererseits liest man immer öfter von Messerstechereien usw., ist nicht schön. Welche Vorwarnung bzw. -zeit gibt es bei Oreschnik oder Drohnenangriff?
Es würde dann ja Sinn ergeben, wenn zumindest die Karte mit den möglichen Zufluchtsorten auch offline verfügbar ist, falls nach einem Angriff, Naturereignis etc. kein Netz mehr zur Verfügung steht