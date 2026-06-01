Mehr Transparenz bei Netzwerkverbindungen
SonosNet gezielt deaktivieren: Sonos-App erhält neuen Schalter
Sonos verteilt derzeit eine neue Version seiner App für iPhone- und Android-Nutzer. Die Aktualisierung bringt eine Funktion zurück beziehungsweise macht eine bislang eher versteckte Netzwerkeinstellung direkt in der Anwendung zugänglich: Anwender können SonosNet nun systemweit aktivieren oder deaktivieren.
Die Verteilung erfolgt schrittweise. Deshalb sehen nicht alle Nutzer die neue Option sofort, selbst wenn bereits die aktuelle App-Version installiert ist. Entsprechende Rückmeldungen aus der Community zeigen, dass die Funktion bei vielen Anwendern noch nicht eingeblendet wird.
Sonos setzt stärker auf bestehende WLAN-Netze
SonosNet ist das ursprünglich von Sonos entwickelte Funknetz, über das Lautsprecher untereinander kommunizieren können. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens ein kompatibles Sonos-Gerät per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden ist. Dieses Gerät spannt dann ein eigenes Mesh-Netz für das gesamte Audiosystem auf.
Vor allem in Zeiten weniger leistungsfähiger Heimnetzwerke galt SonosNet als hilfreiche Alternative zum heimischen WLAN. Inzwischen sind moderne Router und Mesh-Systeme jedoch deutlich leistungsfähiger geworden. Sonos empfiehlt daher zunehmend den direkten Betrieb über das vorhandene WLAN.
Die aktuelle App-Version trägt dieser Entwicklung Rechnung. Wer ein stabiles Heimnetz besitzt, kann SonosNet nun direkt in den Netzwerkeinstellungen der Anwendung deaktivieren. Die Lautsprecher kommunizieren anschließend ausschließlich über das reguläre WLAN. Laut Sonos kann dies in manchen Installationen sogar Verbindungsprobleme vermeiden, da sich moderne WLAN-Technologien und das zusätzliche Sonos-Mesh nicht immer optimal ergänzen.
Dass Sonos diesen Weg einschlägt, hatte sich bereits vor einiger Zeit angedeutet. Schon 2023 berichteten wir auf ifun.de über die zunehmende Abkehr des Herstellers von SonosNet und die stärkere Ausrichtung auf klassische WLAN-Verbindungen.
Mehr Transparenz bei Netzwerkverbindungen
Zusätzlich erweitert Sonos die Systeminformationen innerhalb der App. Auf der Seite „Über mein System“ wird künftig präzise angezeigt, wie einzelne Lautsprecher mit dem Netzwerk verbunden sind. Nutzer können dadurch leichter erkennen, ob ein Gerät per WLAN, Ethernet oder über SonosNet eingebunden ist.
Die neue Einstellmöglichkeit dürfte vor allem technisch interessierte Anwender ansprechen, die ihr Heimnetz gezielt optimieren möchten. Für Nutzer älterer oder schwer erreichbarer Installationen bleibt SonosNet weiterhin verfügbar. Sonos selbst beschreibt das eigene Mesh-Netz inzwischen jedoch eher als Option für spezielle Einsatzszenarien, etwa wenn das WLAN nicht alle Räume zuverlässig erreicht.
2021 hatten wir SonosNet auf ifun.de noch ausdrücklich als mögliche Lösung für Verbindungsprobleme empfohlen und den Wechsel vom regulären WLAN auf das proprietäre Funknetz beschrieben. Die aktuelle Entwicklung zeigt nun die umgekehrte Richtung.
Entwickler: Sonos, Inc.
Laden
Joa ich habe Sonos net extra an obwohl ich ein gutes Netzwerk habe. Dann habe ich da keine unnötigen Belastungen drin und die Fehlerquelle ist einfacher einzugrenzen.
Du muss halt darauf achten, dass sich das SonosNet nicht mit einem 2,4GHz WLAN Band überschneidet und sich keine Netzwerkschleifen mit Geräten bilden, die über einen Switch angeschlossen sind.
Werde dies vorerst nicht umstellen. SonosNET funktioniert bei mir tadellos ohne irgendwelche Unterbrechungen/Störungen. Die Verbindung über das normale WLAN hingegen war bei mir fehleranfällig.
Dann ist Dein normales WLAN nicht gut konfiguriert.
Uh…
Das wäre schön, wenn es meine Aussetzer behebt – also die meines Systems (bei meinen hab ich die Hoffnung begraben ^^)
85.01.2 ??
Ah, never mind.
Hab es in den Release Notes gefunden.
Danke
Und ja, ist 85.01.2
Noch ein Tipp: wer neue Funktionen, neue/geänderte Menüs, etc., in der Sonos App nicht sieht, obwohl er die aktuelle Version der App hat, der sollte prüfen, ob ein Werbeblock im Einsatz ist. Mein lokaler 1Blocker auf dem iPhone verhindert jegliche Änderung an der App, weil Sonos offenbar diese über Server ausspielt die sonst auch für Zwecke verwendet werden die man üblicherweise unterbinden möchte.
Ah, Danke für den Tipp.
Heißt das ich kann jetzt einzelne Speaker mit LAN anschließen ohne das diese ein Sonos.net aufbauen und den Rest im WLAN lassen und trotzdem multiroom nutzen?
So verstehe ich das, ja.
Endlich SonosNet komplett abschaltbar. Dass ich das noch erleben darf.