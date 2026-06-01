SonosNet gezielt deaktivieren: Sonos-App erhält neuen Schalter

Sonos verteilt derzeit eine neue Version seiner App für iPhone- und Android-Nutzer. Die Aktualisierung bringt eine Funktion zurück beziehungsweise macht eine bislang eher versteckte Netzwerkeinstellung direkt in der Anwendung zugänglich: Anwender können SonosNet nun systemweit aktivieren oder deaktivieren.

Die Verteilung erfolgt schrittweise. Deshalb sehen nicht alle Nutzer die neue Option sofort, selbst wenn bereits die aktuelle App-Version installiert ist. Entsprechende Rückmeldungen aus der Community zeigen, dass die Funktion bei vielen Anwendern noch nicht eingeblendet wird.

Sonos setzt stärker auf bestehende WLAN-Netze

SonosNet ist das ursprünglich von Sonos entwickelte Funknetz, über das Lautsprecher untereinander kommunizieren können. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens ein kompatibles Sonos-Gerät per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden ist. Dieses Gerät spannt dann ein eigenes Mesh-Netz für das gesamte Audiosystem auf.

Vor allem in Zeiten weniger leistungsfähiger Heimnetzwerke galt SonosNet als hilfreiche Alternative zum heimischen WLAN. Inzwischen sind moderne Router und Mesh-Systeme jedoch deutlich leistungsfähiger geworden. Sonos empfiehlt daher zunehmend den direkten Betrieb über das vorhandene WLAN.

Die aktuelle App-Version trägt dieser Entwicklung Rechnung. Wer ein stabiles Heimnetz besitzt, kann SonosNet nun direkt in den Netzwerkeinstellungen der Anwendung deaktivieren. Die Lautsprecher kommunizieren anschließend ausschließlich über das reguläre WLAN. Laut Sonos kann dies in manchen Installationen sogar Verbindungsprobleme vermeiden, da sich moderne WLAN-Technologien und das zusätzliche Sonos-Mesh nicht immer optimal ergänzen.

Dass Sonos diesen Weg einschlägt, hatte sich bereits vor einiger Zeit angedeutet. Schon 2023 berichteten wir auf ifun.de über die zunehmende Abkehr des Herstellers von SonosNet und die stärkere Ausrichtung auf klassische WLAN-Verbindungen.

Mehr Transparenz bei Netzwerkverbindungen

Zusätzlich erweitert Sonos die Systeminformationen innerhalb der App. Auf der Seite „Über mein System“ wird künftig präzise angezeigt, wie einzelne Lautsprecher mit dem Netzwerk verbunden sind. Nutzer können dadurch leichter erkennen, ob ein Gerät per WLAN, Ethernet oder über SonosNet eingebunden ist.

Die neue Einstellmöglichkeit dürfte vor allem technisch interessierte Anwender ansprechen, die ihr Heimnetz gezielt optimieren möchten. Für Nutzer älterer oder schwer erreichbarer Installationen bleibt SonosNet weiterhin verfügbar. Sonos selbst beschreibt das eigene Mesh-Netz inzwischen jedoch eher als Option für spezielle Einsatzszenarien, etwa wenn das WLAN nicht alle Räume zuverlässig erreicht.

2021 hatten wir SonosNet auf ifun.de noch ausdrücklich als mögliche Lösung für Verbindungsprobleme empfohlen und den Wechsel vom regulären WLAN auf das proprietäre Funknetz beschrieben. Die aktuelle Entwicklung zeigt nun die umgekehrte Richtung.