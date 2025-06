Kartenspiel, Pflanzen-App, Retro-Radio: Fünf gute App-Updates

Trotz zunehmender Unübersichtlichkeit im App Store lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Update-Berichte der installierten Anwendungen. Einige der in der vergangenen Woche veröffentlichten Aktualisierungen bringen sichtbare Neuerungen mit, andere verbessern die Nutzererfahrung im Detail. Fünf ausgewählte Empfehlungen haben wir im Folgenden zusammengetragen.

Solitaire: Wartung für das Kartenspiel-Trio

Die minimalistisch gestalteten Kartenspiele Solitaire, Spider und Freecell, die als App-Bundle ohne Werbung und Zusatzkäufe angeboten werden, haben ein kleines Wartungsupdate erhalten. Die aktuelle Version bringt Fehlerbehebungen und nicht näher benannte Verbesserungen mit. An Konzept und Struktur der Apps ändert sich nichts: Auch weiterhin setzten die Apps auf eine klassische Spielmechanik und unterhalten unaufdringlich, statt um In-App-Käufe zu betteln. Eine Empfehlung.

Flora Incognita: Neue Funktionen für Engagierte

Die Pflanzenbestimmungs-App Flora Incognita ist mit Version 3.11 um eine Reihe neuer Funktionen erweitert worden. Fortgeschrittene Nutzer können nun sogenannte Flora-Routinen testen, mit denen Beobachtungen automatisch mit Tags und Notizen versehen werden. Darüber hinaus wurde die Bedienung an mehreren Stellen angepasst, kleinere Fehler wurden behoben. Die Möglichkeit, direkt in der App an wissenschaftlichen Projekten mitzuwirken, wurde ebenfalls vereinfacht. Flora Incognita bleibt kostenlos, werbefrei und funktioniert auch ohne Benutzerkonto.

PoolSuite: Design, Musik und Mixtapes

PoolSuite – vormals Poolside FM – meldet sich mit einem umfangreichen Update zurück. Die Version 2 der Retro-Radio-App führt ein vollständig überarbeitetes Design ein, erweitert das Musikangebot auf sieben Kanäle und bringt erstmals auch Mixtapes auf das iPhone. Diese lassen sich nun unterwegs abspielen. Die App bleibt kostenfrei nutzbar, setzt für bestimmte Funktionen jedoch einen Nutzer-Account voraus. Für Fans nostalgischer 80er-Ästhetik empfiehlt sich ein erneuter Blick auf die Anwendung.

Whisper: Neue Verlaufsliste und verbesserte Darstellung

Die Transkriptions-App Whisper hat in Version 2.0 zahlreiche funktionale und gestalterische Verbesserungen erhalten. Besonders hilfreich: Aufnahmen und zugehörige Transkriptionen werden nun automatisch in einer neuen Verlaufsliste gespeichert und lassen sich bei Bedarf erneut aufrufen. Die Darstellung wurde an vielen Stellen klarer gestaltet, zudem werden laufende Musik-Wiedergaben beim Wechsel in die Transkriptionsansicht nun nicht mehr unterbrochen. Die App bleibt in der Basisversion kostenlos, lokale Transkription ist weiterhin ohne Abo möglich.

CouchTimes: Kleinere Optimierungen für Serienfreunde

Der Serien-Tracker CouchTimes wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die jüngsten Updates – unter anderem Version 1.6.5 – bringen kleinere Korrekturen und Verbesserungen mit sich. Zuletzt wurde eine Unterstützung für Badge-Benachrichtigungen bei ungesehenen Folgen eingeführt. Auch die Stabilität der App und die Darstellung der Inhalte wurden verfeinert. CouchTimes bleibt eine der wenigen komplett kostenlosen Anwendungen zur Serienverwaltung ohne Werbung oder verpflichtendes Konto.