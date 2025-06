263 Tag am Start: iOS 18 verbreitet sich schneller als sein Vorgänger

Apple hat neue Verteilungszahlen zu seinen mobilen Betriebssystemen veröffentlicht. Die aktuelle Statistik basiert auf Geräten, die am 4. Juni 2025 mit dem App Store interagiert haben, und gibt einen Überblick über die Verbreitung von iOS 18 und iPadOS 18. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein beschleunigter Umstieg auf die neuen Systemversionen – insbesondere bei iPhones.

Kam mit iOS 18 neu: Das Anpassbare Kontrollzentrum

Laut Apple nutzen 82 Prozent aller aktiven iPhones die am 16. September 2024 veröffentlichte System-Version iOS 18. Betrachtet man ausschließlich Geräte, die in den vergangenen vier Jahren eingeführt wurden – also ab dem iPhone 13 – liegt der Anteil sogar bei 88 Prozent. iOS 17 ist auf 8 beziehungsweise 9 Prozent der Geräte installiert. Ältere Versionen machen nur noch einen kleinen Teil aus. Im Vorjahr erreicht iOS 17 nur 77 Prozent aller iPhones.

iPadOS mit leichter Verzögerung

Auf dem iPad verläuft die Umstellung traditionell langsamer. So läuft iPadOS 18 aktuell auf 71 Prozent aller aktiven Tablets. Bei Geräten aus den letzten vier Jahren liegt der Anteil mit 81 Prozent etwas höher. Zum Vergleich: Im Vorjahr war iPadOS 17 zur selben Zeit auf 68 Prozent aller iPads installiert – iPadOS 18 kommt also etwas schneller voran.

Aktuelle Zahlen zur Verbreitung der mobilen Betriebssysteme

Apple misst die Verbreitung seiner Systeme anhand der App-Store-Aktivität. Erfasst werden nur Geräte, die Downloads und Aktualisierungen durchführen sowie Käufe oder Abonnements tätigen. Die Zahlen geben also keine vollständige Marktübersicht, gelten aber als zuverlässiger Indikator für die Nutzung aktueller Systemversionen im aktiven Apple-Ökosystem.

Zuwachs gegenüber Vorjahr deutlich

Auch im Vergleich zu den Daten vom Februar 2024 zeigt sich ein deutlicher Anstieg: Damals lief iOS 17 auf 66 Prozent aller iPhones und iPadOS 17 auf 53 Prozent aller iPads. Besonders bei der aktuellen Hardwaregeneration hat sich iOS 18 schneller etabliert als sein Vorgänger.